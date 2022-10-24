Українець переробив культове німецьке авто 70-х у швидкісний електрокар (фото)

Старий Trabant 601 оснастили двигуном від Nissan Leaf. Легкий електрокар вийшов занадто швидким і довелося кликати фахівців, щоб зробити його повільнішим.

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У Дніпрі їздить дуже нестандартний Trabant 601 1976 року. Знаменитий східнонімецький автомобіль перетворили на електрокар. Про це пише сайт 24 канали.

Євген із Дніпра вирішив купити Trabant і знайшов екземпляр у досить стерпному стані. Його кузов переважно пластиковий, а тому не іржавіє.

[ + – ] Бензиновий двигун Trabant виявився проблемним і його замінили на електромотор Фото: 24 Канал

Однак 600-кубовий двигун Trabant 601 виявився проблемним та вимагав чимало уваги. Тоді Євген вирішив замінити його на електромотор.

Спочатку вибір упав на силовий агрегат від електронавантажувача Balcancar, причому власник зберіг рідну механічну коробку передач. Trabant 601 оснастили свинцевими акумуляторами.

[ + – ] Під капотом встановлений двигун від Nissan Leaf Фото: 24 Канал

Однак потужності для Trabant не вистачало, тому вирішили встановити 109-сильний мотор від Nissan Leaf. Для нього довелося зробити саморобну раму та замінити півосі.

Тепер легкий (вагою менше за тонну) Trabant став навіть надто швидким. Довелося навіть запрошувати фахівця з чип-тюнінг, щоб трохи утихомирити запал мотор.

[ + – ] Для встановлення мотра знадобилася зварна рама Фото: 24 Канал

Електромобіль Trabant також отримав 300-вольтну батарею на 10 кВт∙год. Крім того, авто оснастили передніми дисковими гальмами, діодними фарами та автономним дизельним обігрівачем.

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Нагадаємо, що Trabant 601 випускали в НДР із 1964 по 1990 роки. Легкий дводверний седан оснащували 26-сильним двигуном. У Німеччині бюджетна модель вважається культовою.

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