Найдорожчий раритет у світі та 30-метровий лімузин: автомобільні рекорди Гіннеса 2022

У 2022 році встановлено одразу 5 цікавих автомобільних рекордів. Показали найдовший лімузин у світі, продали найдорожчий спорткар та створили найшвидший електромобіль на планеті.

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У 2022 році відразу сталося безліч цікавих автомобільних подій, деякі з яких увійшли до Книги рекордів Гіннеса. Минулого року відновили найдовший лімузин у світі, продали найдорожчий автомобіль та створили найшвидший на планеті болід. Про це повідомили на порталі Autoevolution.

Найгучніші автомобільні рекорди 2022 року

Найдовший автомобіль у світі

У США відреставрували найдовший лімузин у світі. Він зветься "The American Dream" і побудований ще на початку 90-х.

"Американську мрію" створив відомий автоконструктор Джей Орберг. Саме він підготував культовий DeLorean DMC12 для зйомок фільму "Назад у майбутнє" та вигадав легендарний автомобіль KITT для серіалу "Лицар доріг".

Довжина рекордного лімузина складає 30,54 метра. Його збудували на базі Cadillac Eldorado 1976 року випуску.

В "Американській мрії" можна знайти басейн з джакузі, поле для мінігольфа та навіть вертолітний майданчик. Усередині встановлено кілька телевізорів, холодильник та телефон.

Найдорожчий автомобіль у світі

Кілька років поспіль звання найдорожчого автомобіля у світі носив Rolls-Royce Silver Ghost 1906 року випуску, проданий за 75 мільйонів доларів. У 2022 році рекорд побив раритетний перегоновий Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 випуску.

Важливо

Шик та ексклюзив: найдорожчі автомобілі 2022 року (фото)

Сріблястий Mercedes-Benz пішов із молотка за колосальні 142 мільйони доларів. Вартість обумовлена багатою історією автомобіля.

[ + – ] Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé продали за рекордні 142 мільйони доларів Фото: RM Sotheby's

Усього у світі існує лише два екземпляри Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Ці прототипи побудували для гонок "24 години Ле-Мана", але проект закрили через страшну аварію за участю боліда Mercedes-Benz, під час якої загинули 84 людини, включаючи пілота.

Дорожній Mercedes-Benz 300 SLR у 50-х вважався найшвидшим автомобілем у світі. Він розвивав максимальну швидкість 290 км/год.

Автомобіль із найшвидшим прискоренням у світі

Такі автогіганти як Tesla, Bugatti та Rimac вже кілька років поспіль суперничають у створенні найшвидших автомобілів у світі. З усім тим, вони програли ці перегони студентам з Університету Штутгарта, які побудували неймовірний електромобіль.

Гоночний болід E0711-11 EVO побудували лише за рік. Він важить 145 кг та оснащений чотирма електромоторами загальною потужністю 240 к. с.

На полігоні концерну Bosch у Реннінгені E0711-11 EVO зміг розігнатися від 0 до 100 км/год лише за 1,461 секунди. Досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

Найдовше занесення у світі на електромобілі на мокрому покритті

У травні 2022 року електромобіль Porsche Taycan встановив світовий рекорд. За короткий час він зробив 69 обертів у дрифті навколо своєї осі.

Пізніше китайський автовиробник Zhiji Motors встановив свій рекорд з електромобілем L7. Автомобіль проїхав мокрим покриттям у дрифті 43,646 км.

[ + – ] Zhiji Motors L7 проїхав у заметі 43,646 км Фото: IM Motors

Найдовший парад катафалків у світі

17 березня 2022 року 122 катафалки проїхали трасою Гран-прі Кьяламі в Південній Африці. Рекорд зафіксували під час торгової виставки для професіоналів похоронної справи Funerex Africa.

Виставку організували для об'єднання галузі після пандемії Covid-19. Тоді в Африці багато працівників похоронних служб постраждали від психічних розладів.

Під час параду катафалків можна було побачити як нові, і класичні моделі. Серед них були фургони Mercedes-Benz, раритетні Caddilac і катафалки на базі Land Rover.

[ + – ] У параді катафалків брали участь нові та класичні моделі Фото: Guinness World Records

Раніше Фокус розповів, що за 2022 рік Tesla випустила рекордну кількість електрокарів.