Самый дорогой раритет в мире и 30-метровый лимузин: автомобильные рекорды Гиннеса 2022

В 2022 году были установлены сразу 5 интересных автомобильных рекордов. Показали самый длинный лимузин в мире, продали самый дорогой спорткар и создали самый быстрый электромобиль на планете.

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В 2022 году сразу произошло множество интересных автомобильных событий, некоторые из которых вошли в Книгу рекордов Гиннеса. В прошлом году восстановили самый длинный лимузин в мире, продали самый дорогой автомобиль и создали быстрейший на планете болид. Об этом рассказали на портале Autoevolution.

Самые громкие автомобильные рекорды 2022 года

Самый длинный автомобиль в мире

В США отреставрировали самый длинный лимузин в мире. Он носит название "The American Dream" и был построен еще в начале 90-х.

"Американскую мечту" создал известный автоконструктор Джей Орберг. Именно он подготовил культовый DeLorean DMC12 для съемок фильма "Назад в будущее" и придумал легендарный автомобиль KITT для сериала "Рыцарь дорог".

Длина рекордного лимузина составляет 30,54 метра. Его построили на базе Cadillac Eldorado 1976 года выпуска.

В "Американской мечте" можно найти бассейн с джакузи, поле для мини-гольфа и даже вертолетную площадку. Внутри установлены несколько телевизоров, холодильник и телефон.

Самый дорогой автомобиль в мире

Несколько лет подряд звание самого дорого автомобиля в мире носил Rolls-Royce Silver Ghost 1906 года выпуска, проданный за 75 миллионов долларов. В 2022 году рекорд побил раритетный гоночный Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года выпуска.

Важно

Шик и эксклюзив: самые дорогие автомобили 2022 года (фото)

Серебристый Mercedes-Benz ушел с молотка за колоссальные 142 миллиона долларов. Стоимость обусловлена богатой историей автомобиля.

[ + – ] Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé продали за рекордные 142 миллиона долларов Фото: RM Sotheby's

Всего в мире существует только два экземпляра Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Эти прототипы построили для гонок "24 часа Ле-Мана", но проект закрыли из-за страшной аварии с участием болида Mercedes-Benz, во время которой погибли 84 человека, включая пилота.

Дорожный Mercedes-Benz 300 SLR в 50-х считался самым быстрым автомобилем в мире. Он развивал максимальную скорость 290 км/ч.

Автомобиль с самым быстрым ускорением в мире

Такие автогиганты как Tesla, Bugatti и Rimac уже несколько лет подряд соперничают в создании самых быстрых автомобилей в мире. Тем не менее они проиграли эту гонку студентам из Университета Штутгарта, которые построили невероятный электромобиль.

Гоночный болид E0711-11 EVO построили всего за год. Он весит 145 кг и оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью 240 л.с.

На полигоне концерна Bosch в Реннингене E0711-11 EVO смог разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 1,461 секунды. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Самый длинный занос в мире на электромобиле на мокром покрытии

В мае 2022 года электромобиль Porsche Taycan установил мировой рекорд. За короткое время он сделал 69 оборотов в дрифте вокруг своей оси.

Позже китайский автопроизводитель Zhiji Motors установил собственный рекорд с электромобилем L7. Автомобиль проехал по мокрому покрытию в дрифте 43,646 км.

[ + – ] Zhiji Motors L7 проехал в заносе 43,646 км Фото: IM Motors

Самый длинный парад катафалков в мире

17 марта 2022 года 122 катафалка проехали по трассе Гран-при Кьялами в Южной Африке. Рекорд зафиксировали во время торговой выставки для профессионалов похоронного дела Funerex Africa.

Выставку организовали для объединения отрасли после пандемии Covid-19. Тогда в Африке многие работники похоронных служб пострадали от психических расстройств.

Во время парада катафалков можно было увидеть как новые, так и классические модели. Среди них были фургоны Mercedes-Benz, раритетные Caddilac и даже катафалки на базе Land Rover.

[ + – ] В параде катафалков участвовали новые и классические модели Фото: Guinness World Records

Ранее Фокус рассказал, что за 2022 год Tesla выпустила рекордное количество электрокаров.