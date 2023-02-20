Rolls-Royce повністю припинить випуск нових бензинових автомобілів

Rolls-Royce не випускатиме гібридні авто, а одразу зосередиться на випуску електромобілів. Повна відмова від автомобілів із ДВС планується з 2030 року.

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Rolls-Royce планує відмовитись від випуску бензинових автомобілів після 2030 року. Компанія вироблятиме лише електромобілі. Про це розповіли на сайті AutoCar.

Rolls-Royce ще не почали постачання клієнтам свого першого електромобіля Spectre. Незважаючи на це, бренд зосередиться на випуску лише електричних моделей.

"До кінця 2030 року V12 більше не буде", — сказав генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.

Мюллер-Отвос зазначив, що автомобілі поточного покоління збережуть бензиновий двигун V12. Він продовжить модернізуватися та стане більш екологічним.

Rolls-Royce вкладуть величезні кошти у покращення свого бензинового двигуна, щоб він відповідав усім необхідним екологічним нормам. Він дебютує на оновлених моделях Ghost, Cullinan та Phantom.

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Також генеральний директор Rolls-Royce зазначив, що бренд не випускатиме гібридні авто. Компанія збирається пропустити цей проміжний крок і одразу перейти до повноцінних електромобілів.

Раніше Фокус писав, що Audi оголосила, що випускатиме електромобілі на всіх своїх заводах з 2026 року.