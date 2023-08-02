VW Golf і не тільки: Volkswagen готує сімейство спортивних електромобілів

Заряджені Volkswagen GTI стануть електричними. Першим таку версію отримає новий Volkswagen Golf 9.

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Знамениту лінійку Volkswagen GTI очікує перезапуск. Під цим брендом випускатимуть спортивні електромобілі. Про це стало відомо журналістам сайту CarBuzz.

У їхньому розпорядженні опинився і новий логотип GTI, в якому літеру "I" замінено зображенням блискавки — це підкреслює електрифікацію лінійки. 25 липня 2023 року Volkswagen оформив авторські права на цю емблему.

У логотипі GTI букву "I" замінили блискавкою Фото: CarBuzz

Очікується, що одним із перших представників нового сімейства стане електромобіль Volkswagen Golf GTI. Як відомо, дев'яте покоління популярного хетчбека стане електричним.

Слід зазначити, що електромобілі Volkswagen зараз мають заряджені версії з позначенням GTX. Утім, ця назва не настільки відома широкому загалу, як GTI. Минулого року СЕО Volkswagen Томас Шефер зазначив, що було б божевіллям відмовитися від знаменитого бренду GTI в епоху електрифікації.

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Нагадаємо, що заряджені Volkswagen GTI випускають із 1976 року. Спочатку абревіатура розшифровувалася як Gran Turismo Injection (авто класу Gran Turismo з уприскуванням палива).

Первістком у лінійці став Volkswagen Golf GTI. Він отримав потужніший інжекторний двигун, а його ходову допрацювали для поліпшення керованості. Пізніше заряджені версії також з'явилися у моделей Polo, Scirocco, Lupo і Up.

Раніше Фокус розповідав, що Volkswagen випускатиме китайські електромобілі.

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