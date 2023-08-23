Від творців "Мівіни": представлено великий електрокросовер із запасом ходу 530 км (фото)

VinFast VF9 пропонує багате оснащення та розкішний інтер'єр. Початкова вартість новинки становить 83 000 доларів.

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VinFast представили трирядний електрокросовер VF9. Новинка отримає багате оснащення і великий запас ходу на одному заряді. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

VinFast VF9 отримав стильний дизайн з компактними фарами та фірмовою решіткою радіатора. Новинка має традиційний для трирядних кросоверів силует.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, які плавно переходять у логотип бренду. Дверні ручки втоплені в кузов.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі Фото: VinFast

Габарити VinFast VF9:

довжина — 5 120 мм;

ширина — 2 000 мм;

висота — 1 721 мм;

колісна база — 3 150 мм.

VinFast VF9 буде доступний у кількох версіях. Модифікація Eco зможе проїхати до 531 км на одному заряді, а Plus — до 468 км. Акумулятор можна зарядити від 10 до 70 відсотків лише за 35 хвилин.

В інтер'єрі встановлено великий дисплей. Він одночасно є приладовою панеллю та екраном інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі розмістили великий дисплей Фото: VinFast

Кросовер оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 402 к.с. і 457 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме 6,5 секунди.

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Початкова вартість VinFast VF9 Eco становить 83 000 доларів. За версію Plus доведеться заплатити від 91 000 доларів. Перші поставки клієнтам почнуться вже наприкінці 2023 року.

VinFast заснував перший доларовий мільярдер В'єтнаму Фам Нят Вионг, котрий довгий час прожив в Україні. Бізнесмен заснував підприємство з випуску вермішелі швидкого приготування "Мівіна". У 2010 році він продав компанію концерну Nestle за 150 млн доларів.

Пізніше бізнесмен заснував кілька інших компаній, які увійшли до групи Vingroup. Серед них автомобільна компанія VinFast.

VinFast вивів свої електромобілі на глобальний ринок у 2022 році. Компанія відкрила свої представництва у Німеччині, Нідерландах, Франції та США.

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