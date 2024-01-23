Маленький "Гелендваген": з'явилася інформація про новий електрокросовер Mercedes

Новий електромобіль Mercedes буде витриманий у стилістиці "Гелендвагена". Очікуються версії кросовера потужністю до 544 к. с.

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Розкрито нові подробиці майбутнього компактного електрокросовера Mercedes-Benz. Його мають представити у 2026 році і позиціонують, як молодшого брата електричного Mercedes G-Class. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Інформація про маленький "Гелендваген" циркулювала не один рік, але розробку цієї моделі підтвердили відносно недавно. А в середині січня на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі член ради директорів Mercedes-Benz Маркус Шефер заявив, що вона буде електричною.

А головний дизайнер Mercedes Горден Вагенер зазначив, що електрокар отримає риси Mercedes G-Class. У нього буде характерний двооб'ємний силует із вертикальними стійками даху.

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Утім, на відміну від "Гелендвагена", нова модель не буде рамною. Її побудують на платформі ММА, яку також використовуватиме новий Mercedes CLA третього покоління.

Серед особливостей цієї архітектури — 800-вольтне електрообладнання, що забезпечує швидку зарядку потужністю 250 кВт. У такому режимі поповнити запас ходу на 400 км можна буде за 15 хвилин.

Очікується, що електрокросовер Mercedes запропонують у версіях потужністю від 204 до 544 к. с. із заднім і повним приводом. Йому запропонують акумуляторні батареї ємністю 58 і 85 кВт∙год.

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