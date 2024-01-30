Великі зміни: знаменитий британський спорткар стане електромобілем (фото)

На зміну бензиновому Lotus Elise прийде новий електромобіль. Спорткар залишиться компактним і легким, але буде набагато потужнішим.

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Спорткар Lotus Elise отримає наступника. Модель із робочим позначенням Type 135 дебютує у 2025 році і буде електричною. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

Спорткар залишиться компактним і легким Фото: Autocar

Новий Lotus Type 135 коштуватиме близько 75 000 фунтів стерлінгів ($95 000). На відміну від низки інших електрокарів марки, випускати його будуть не в Китаї, а на батьківщині — у Великій Британії. Збірка стартує в 2027 році і щорічно планують випускати по 10-15 тисяч авто. Поки що невідомо, чи збереже спорткар назву Elise, чи буде перейменований.

Авто офіційно показали на офіційному тизері (він праворуч) Фото: Autocar

Електрокар Lotus побудують на новій платформі LEVA, розробленій спільно з Renault-Alpine. Судячи з єдиного офіційного тизера, спорткар буде компактним (колісна база — 2470 мм), низьким і доволі легким, за мірками електромобілів.

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Архітектура LEVA розрахована на 800-вольтні силові установки з одним і двома моторами потужністю від 469 до 872 к. с. Акумуляторна батарея розташована вертикально за сидіннями. Її ємність може бути від 66,4 до 99,6 кВт∙год: запас ходу становитиме від 480 до 725 км.

Lotus побудують на новій платформі Фото: Lotus

Поряд зі стандартною моделлю запропонують і екстремальний трековий варіант. Він стане заміною Lotus Exige.

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