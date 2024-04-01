Флагман Infiniti та доступний седан Kia: найцікавіші новинки автошоу в Нью-Йорку (фото)

На автосалоні в Нью-Йоркську електромобілі виявилися в меншості — переважають бензинові кросовери та позашляховики. Серед новинок виставки — розкішний Infiniti QX80, доступний Nissan Kicks та наступник Kia Cerato.

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У ці дні (із 29 березня по 7 квітня) у Нью-Йорку проходить щорічний міжнародний автосалон. Це найстаріше автошоу Північної Америки (його проводять із 1900 року) та одне з найбільших у останні роки. Фокус розповість про основні його прем’єри.

Як не дивно, на автошоу в Нью-Йорку 2024 року не домінують трендові електромобілі. Серед новинок усе ж таки переважають автівки з двигунами внутрішнього згоряння. Найбільше на виставці презентували моделей підвищеної прохідності – кросоверів та пікапів.

Hyundai

Hyundai Santa Cruz Фото: Motor1.com

У Нью-Йорку показали новий Hyundai Santa Cruz. Компактний пікап на базі Tucson пройшов фейсліфтинг. У нього змінена передня частина та повністю новий салон із двома великими дисплеями. Серед опцій тепер є доступ в салон зі смартфону та камери для "сліпих" зон. На вибір пропонують бензинові 2,5-літрові двигуни потужністю 194 та 281 к. с. З’явилася і позашляхова модифікація XRT із масивним пластиковим обвісом.

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Genesis

Genesis Neolun Фото: carscoops.com

Концепткар Genesis Neolun – попередник великого преміального кросовера. Конкурент Audi Q7 і Mercedes GLS дебютує до кінця нинішнього Великий кросовер вирізняється елегантним дизайном із тоненькою діодною оптикою. Його інтер’єр оздоблений шкірою та кашеміром, а дерев’яна підлога оснащена підігрівом. У салоні встановили чотири окремих крісла.

Infiniti

Infiniti QX80 Фото: Motor1.com

На автошоу показали новий Infiniti QX80. Великий флагманський позашляховик став елегантнішим на вигляд, але зберігає знайомий силует. Салон оздоблений дорогою шкірою та деревом, а на передній панелі встановили одразу три дисплеї. Стандартною є 600-ваттна аудіосистема. На всіх трьох рядах крісел є підігрів, а сидіння першого і другого ряду можуть мати вентиляцію та масаж. На зміну V8 прийшла нова 3,5-літрова турбошістка потужністю 450 к. с., яка працює у парі з 9-ступінчастим автоматом.

Karma

Karma Geysera Фото: Motor1.com

Електромобіль Karma Gyesera – серйозно модернізована версія знаменитого Fisker Karma. Елегантний спортивний седан зберігає знайомий дизайн, проте отримав повністю нові кузовні панелі з карбону та алюмінієве шасі. В салоні замінили цифровий щиток приладів. Karma Gyesera оснащений 590-сильною установкою та батареєю на 120 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і проїхати понад 400 км без підзарядки.

Kia

Kia K4 Фото: autoblog.com

Седан Kia K4 прийшов на зміну моделі Cerato. Він більший за попередника і вирізняється стрімкішим дизайном із аркоподібним дахом та схованими ручками задніх дверей. У салоні на передній панелі встановили два дисплеї, а серед опцій з’явилися доступ в салон зі смартфону, вентиляція крісел і система напівавтономного руху. Новий Kia K4 пропонуватимуть із бензиновими двигунами об’ємом 2,0 л (147 к. с.) і 1,6 л турбо (190 к. с.).

Nissan

Nissan Kicks Фото: carscoops.com

Новий Nissan Kicks другого покоління підріс до 4,36 м у довжину та привертає увагу виразнішим дизайном із широкою решіткою радіатора та покатою лінією даху. У салоні з’явилися два великі дисплеї на торпедо, а базова комплектація поповнилася сучасними системами безпеки. Кросовер Nissan Kicks 2024 також просторіший за попередника. Спочатку модель комплектуватимуть 2,0-літровим 141-сильним гібридним двигуном, а пізніше випустять і гібрид.

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Porsche

Porsche Macan Фото: carscoops.com

На автошоу в Нью-Йорку відбувся публічний дебют Porsche Macan другого покоління, який став електромобілем. Він обтічніший за попередника, а його передня частина виконана в стилі Porsche Taycan. Усередині на передній панелі розмістили три екрани, один з яких – для пасажира. Новий Porsche Macan має два багажники – 540-літровий задній та 84-літровий передній. Зі старту запропонують повнопривідні версії на 408 та 639 к. с. із запасом ходу до 613 км.

До речі, на автошоу в Нью-Йорку не був присутній новий "Гелендваген". Його презентували окремо й не привезли до США.

Також Фокус розповідав, що Skoda готує лінійку електрокарів та відмовиться від моделей Octavia, Superb і Kodiaq.