Флагман Infiniti и доступный седан Kia: самые интересные новинки автошоу в Нью-Йорке (фото)

На автосалоне в Нью-Йорке электромобили оказались в меньшинстве — преобладают бензиновые кроссоверы и внедорожники. Среди новинок выставки — роскошный Infiniti QX80, доступный Nissan Kicks и преемник Kia Cerato.

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В эти дни (с 29 марта по 7 апреля) в Нью-Йорке проходит ежегодный международный автосалон. Это старейшее автошоу Северной Америки (его проводят с 1900 года) и одно из крупнейших в последние годы. Фокус расскажет об основных его премьерах.

Как ни странно, на автошоу в Нью-Йорке 2024 года не доминируют трендовые электромобили. Среди новинок все же преобладают машины с двигателями внутреннего сгорания. Больше всего на выставке представили моделей повышенной проходимости — кроссоверов и пикапов.

Hyundai

Hyundai Santa Cruz Фото: Motor1.com

В Нью-Йорке показали новый Hyundai Santa Cruz. Компактный пикап на базе Tucson прошел фейслифтинг. У него изменена передняя часть и полностью новый салон с двумя большими дисплеями. Среди опций теперь есть доступ в салон со смартфона и камеры для "слепых" зон. На выбор предлагают бензиновые 2,5-литровые двигатели мощностью 194 и 281 л. с. Появилась и внедорожная модификация XRT с массивным пластиковым обвесом.

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Genesis

Генезис Неолун Фото: carscoops.com

Концепткар Genesis Neolun — предшественник крупного премиального кроссовера. Конкурент Audi Q7 и Mercedes GLS дебютирует до конца нынешнего Большой кроссовер отличается элегантным дизайном с тоненькой диодной оптикой. Его интерьер отделан кожей и кашемиром, а деревянный пол оснащен подогревом. В салоне установили четыре отдельных кресла.

Infiniti

Infiniti QX80 Фото: Motor1.com

На автошоу показали новый Infiniti QX80. Большой флагманский внедорожник стал элегантнее на вид, но сохраняет знакомый силуэт. Салон отделан дорогой кожей и деревом, а на передней панели установили сразу три дисплея. Стандартной является 600-ваттная аудиосистема. На всех трех рядах кресел есть подогрев, а сиденья первого и второго ряда могут иметь вентиляцию и массаж. На смену V8 пришла новая 3,5-литровая турбошестерня мощностью 450 л. с., которая работает в паре с 9-ступенчатым автоматом.

Karma

Karma Geysera Фото: Motor1.com

Электромобиль Karma Gyesera — серьезно модернизированная версия знаменитого Fisker Karma. Элегантный спортивный седан сохраняет знакомый дизайн, однако получил полностью новые кузовные панели из карбона и алюминиевое шасси. В салоне заменили цифровой щиток приборов. Karma Gyesera оснащен 590-сильной установкой и батареей на 120 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и проехать более 400 км без подзарядки.

Kia

Kia K4 Фото: autoblog.com

Седан Kia K4 пришел на смену модели Cerato. Он больше предшественника и отличается более стремительным дизайном с аркообразной крышей и скрытыми ручками задних дверей. В салоне на передней панели установили два дисплея, а среди опций появились доступ в салон со смартфона, вентиляция кресел и система полуавтономного движения. Новый Kia K4 будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (147 л. с.) и 1,6 л турбо (190 л. с.).

Nissan

Nissan Kicks Фото: carscoops.com

Новый Nissan Kicks второго поколения подрос до 4,36 м в длину и привлекает внимание более выразительным дизайном с широкой решеткой радиатора и покатой линией крыши. В салоне появились два больших дисплея на торпедо, а базовая комплектация пополнилась современными системами безопасности. Кроссовер Nissan Kicks 2024 также просторнее предшественника. Изначально модель будет комплектоваться 2,0-литровым 141-сильным гибридным двигателем, а позже выпустят и гибрид.

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Porsche

Porsche Macan Фото: carscoops.com

На автошоу в Нью-Йорке состоялся публичный дебют Porsche Macan второго поколения, который стал электромобилем. Он обтекаемее предшественника, а его передняя часть выполнена в стиле Porsche Taycan. Внутри на передней панели разместили три экрана, один из которых — для пассажира. Новый Porsche Macan имеет два багажника — 540-литровый задний и 84-литровый передний. Со старта предложат полноприводные версии на 408 и 639 л. с. с запасом хода до 613 км.

Кстати, на автошоу в Нью-Йорке не присутствовал новый "Гелендваген". Его презентовали отдельно и не привезли в США.

Также Фокус рассказывал, что Skoda готовит линейку электрокаров и откажется от моделей Octavia, Superb и Kodiaq.