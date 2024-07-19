Гроза суперкарів: тест-драйв доступного електромобіля MG4 XPower

Новий MG4 XPower — доступна електрична альтернатива спорткарам. Фокус випробував ураганну динаміку 435-сильного хетчбека та оцінив його практичність та пристосованість до щоденної експлуатації.

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Цей автомобіль демонструє динаміку на рівні суперкарів, але при цьому доступніший, аніж Toyota RAV4. Він практичний, дешевий у експлуатації та навіть здатен допомогти при блекауті. На тесті Фокуса — електромобіль MG4 XPower.

Новий MG4 EV у стандартній версії — найдешевший електрокар, офіційно представлений в Україні. Тепер ж у нього з’явилася спортивна модифікація XPower, яку можна назвати електричним "гарячим" хетчбеком.

У дизайні хетчбека переважають грані Фото: Тарас Брязгунов

Вовк у овечій шкурі

Зазвичай заряджені хетчбеки не сильно відрізняються від стандартних версій моделі. MG4 XPower у цьому плані – не виключення, його можна назвати вовком у овечій шкурі. Він виділяється глянцевим декором на кузові, 18-дюймовими дисками та яскраво-оранжевими гальмівними супортами.

Утім, варто відзначити, що гранчастий дизайн MG4 EV вийшов напрочуд вдалим і навіть базовий варіант електрокара має динамічний вигляд. Виражений "ніс", стріловидні фари, ліхтарі з цікавим візерунком, оригінальний двосекційний спойлер на даху – хетчбек вийшов стильним, привабливим і самобутнім.

Особливо цікаво новий MG4 виглядає у матовому зеленому кольорі Hunter Green, який пропонують саме для версії XPower. Авто звертає на себе увагу – на нього постійно задивляються і навіть сусідки у дворі почали розпитувати мене, що ж це за машина така.

Заряджений варіант зовні мало відрізняється від стандартного MG4 Фото: Тарас Брязгунов

Габарити MG4 XPower:

довжина – 4287 мм;

ширина – 1836 мм;

висота – 1516 мм;

колісна база – 2705 мм.

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Салон MG4 XPower

Заглянемо всередину. У інтер’єр MG4 XPower додали трохи спортивного стилю: в оздобленні використані екошкіра та алькантара з яскраво-червоними контрастними швами, а педалі прикрашені металічними накладками. Є і чорні лаковані деталі. Місцями пластик жорсткий, хоча загалом до якості салону питань немає.

Двоспицеве кермо досить незвичне – приплюснуте згори та знизу. Утім, воно зручне – доповнене напливами та оснащене оригінальними джойстиками.

Кермо MG4 дещо приплюснуте згори та знизу Фото: Тарас Брязгунов

На невеликий дисплей панелі приладів помістилося доволі багато інформації, проте покази непогано зчитуються. За бажання можна вивести покази бортового комп’ютера чи графіку адаптивного круїз-контролю з зображенням інших машин.

Мультимедійна система з 10-дюймовим тачскріном має просте і зрозуміле меню і не гальмує. MG4 XPower оснащений навігацією, є і Android Auto та Apple CarPlay. Фізичних кнопок на центральній панелі мало і навіть клімат чи підігрів крісел потрібно регулювати через меню мультимедіа.

Центральна консоль виконана двоповерховою. На верхній полиці знаходяться "шайба" перемикача режимів їзди та бездротова зарядка для смартфону. Утім, виїмка для телефону не надто глибока і при різкому старті він може випасти.

Цифровий щиток приладів невеликий, але покази непогано зчитуються Фото: Тарас Брязгунов

На нижньому рівні розміщені USB-порти, підсклянники та невелика ніша із кришкою. До речі, місць для дрібних речей вистачає: в MG4 немаленький бардачок та глибокий бокс у підлокітнику.

Наскільки просторий новий MG4

Сідаємо на водійське місце MG4 XPower. Діапазону регулювань кермової колонки та сидіння (з електроприводом) мені цілком вистачає, щоб підібрати зручне положення.

Передні сидіння не можна назвати спортивними "ковшами", проте вони пружні і непогано утримують спину, що важливо для зарядженого хетчбека.

Водійське крісло оснащене електроприводом Фото: Тарас Брязгунов Задній ряд на диво просторий Фото: Тарас Брязгунов

Посадка за кермом доволі низька, що й недивно. Невеликий капот MG4 XPower не обмежує огляд вперед, а от оглядовість назад все ж дещо страждає через невелике заднє скло. Проте варто відзначити, що електрокар оснащений камерами кругового огляду, тому паркуватися легко. Та й до габаритів компактного авто швидко звикаєш.

Другий ряд MG4 XPower виявився на диво просторим, за мірками хетчбеків С-класу. Пасажирам ростом 185 см місця для ніг та над головою вистачає. Ззаду є ще один роз’єм USB-C, а от дефлектори обдуву чи бодай підлокітник тут не передбачені.

Багажник MG4 XPower не найбільший у класі, але досить місткий – 363 л. Зі складеними задніми сидіннями виходить 1177-літровий відсік із рівною підлогою. Отвір дверей багажника широкий, а висота порогу відносно невелика. А от запаски немає – лише ремкомплект для шин під підлогою. Справа в тім, що місце для неї "з’їдає" батарея.

Об'єм багажника MG4 XPower становить 363 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами утворюється рівна підлога Фото: Тарас Брязгунов Запаски в електрокара немає Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація MG4 XPower

Оскільки електромобіль MG4 XPower є топовою версією моделі, то і комплектація в нього максимальна. У принципі, є все, що потрібно: безключовий доступ, електропакет, роздільний клімат-контроль (із тепловим насосом), підігрів крісел, датчик світла та партронік (але чомусь лише задній).

Крім того, обов’язковим є комплекс систем безпеки MG Pilot – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контроль "сліпих" зон.

Центральна консоль виконана дворівневою Фото: Тарас Брязгунов У підлокітнику є глибокий бокс Фото: Тарас Брязгунов Бардачок MG4 XPower доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів встановили USB-порт Фото: Тарас Брязгунов

Справжня ракета

Звичної кнопки запуску в MG4 немає – необхідно сильно натиснути на педаль гальма і авто готове їхати. Треба тільки трохи приловчитися, бо спочатку це спрацьовує не одразу.

Новий MG4 XPower оснащений двомоторною установкою потужністю 435 к. с. Пікові 600 Н∙м крутного моменту доступні практично одразу, тому на нестач тяги гріх скаржитися – її навіть забагато для компактного авто.

Динаміка MG4 XPower справді вражає: 3,8 с до сотні – це показник дорогих спорткарів. У режимі Sport хетчбек розганяється дуже легко і невимушено, а водія і пасажирів у цей час буквально вдавлює в спинки крісел.

Електрокар оснащений 435-сильною повнопривідною установкою Фото: Тарас Брязгунов

Після 100 км/год бадьорий розгін продовжується. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год, але відчувається, що електрокар здатен і на більше. Під рукою завжди є запас потужності – достатньо сильніше натиснути на акселератор.

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Батарея та запас ходу MG4 XPower

Електромобіль MG4 XPower отримав батарею ємністю 64 кВт∙год, а заявлений запас ходу складає 385 км. Навіть при дуже активній їзді з постійними розгонами та увімкнутим кліматом витрата енергії у нас становила 20-21 кВт∙год на 100 км, тобто 300 км можна легко проїхати у режимі "газ у підлогу".

За такої витрати вартість 100 км пробігу (при зарядці вдома з тарифом 4,32 грн за кВт∙год) становить близько 90 гривень, що відповідає витраті пального менш, ніж 2 л/100 км. У бензинових спорткарів "апетит" значно більший.

У режимі Sport запас ходу на 15-17 км менше, ніж у стандартному Normal, а в Eco, навпаки, він зростає на 12-16 км. Ще приблизно 15-17 км забирає клімат-контроль.

Розгін до 100 км/год займає всього 3,8 с Фото: Тарас Брязгунов

Зарядити електрокар MG змінним струмом (потужністю до 11 кВт) можна за 6 годин. Швидка зарядка постійним струмом (до 140 кВт) на 80% займає від 26 хвилин – непоганий показник для недорогого авто. Зарядний роз'єм — стандартний CCS Combo 2.

Дуже корисною є функція двонаправленої зарядки V2L — авто може виконувати роль величезного павербанка і живити електроприлади струмом потужністю до 2,2 кВт. При відключеннях світла це дуже зручно.

Як керується електромобіль MG4 XPower

Повнопривідний електромобіль MG4 XPower демонструє чудове зчеплення з дорогою. Надпотужне авто залишається контрольованим і немає навіть найменшого натяку на занос.

Водночас, варто відзначити непогану маневреність хетчбека – він швидко і слухняно змінює траєкторію. Кермо доволі точне, а в режимі Sport стає різкішим, хоча інформативності все ж хотілося б більше.

Запас ходу електрокара становить 385 км Фото: Тарас Брязгунов

Їзда з 18-дюймовими дисками доволі пружна і деякі вибоїни дають про себе знати, хоча заряджений хетчбек і не має бути м’яким. Насправді новий MG4 XPower комфортніший за чимало "гарячих" бензинових моделей С-класу.

До того ж, завдяки таким налаштуванням ходової та низькому центру ваги (завдяки батареї у днищі) авто мало крениться у віражах. Також варто відзначити чималий кліренс у 160 мм, тобто MG4 XPower не боїться наших доріг. Шумоізоляції днища хотілося б трохи більше, хоча загалом у салоні досить тихо до 110-120 км/год.

Електромобіль MG4 XPower отримав збільшені гальма і впевнено сповільнюється. Є і рекуперативне гальмування з трьома режимами роботи. Другий режим є "золотою" серединою: авто сповільнюється не надто різко та достатньо заряджає батарею. Єдине що, вибрані налаштування не зберігаються і під час нової поїздки доводиться заново їх виставляти.

Фото: Тарас Брязгунов Збільшені гальма доповнені помаранчевими супортами Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі прикрашені оригінальним візерунком Фото: Тарас Брязгунов На даху встановлений подвійний спойлер Фото: Тарас Брязгунов Зарядний роз'єм CCS Combo 2 Фото: Тарас Брязгунов

Ціна MG4 XPower в Україні

Вартість MG4 XPower – одна з ключових його переваг. Електрокар коштує 1 448 678 гривень, тобто приблизно 35 000 доларів. У цьому ціновому сегменті ви не найдете інших авто з аналогічною динамікою. Мало того, бензинові "гарячі" хетчбеки С-класу на кшталт VW Golf GTI дорожчі і повільніші. До того ж, на MG4 діє 7-річна гарантія, що є рідкістю для електрокарів.

Вердикт Фокусу

MG4 XPower – заряджений хетчбек нової електричної ери. Це недороге авто, яке може змагатися із екзотичними суперкарами, але є містким, практичним та пристосованим для повсякденного використання. Видатні характеристики та невисока ціна MG4 XPower дозволяють закрити очі на дрібні недоліки авто.

Плюси MG4 XPower:

чудова динаміка;

невисока ціна;

просторий (за мірками С-класу) салон.

Мінуси MG4 XPower:

обмежена оглядовість;

жорсткувата підвіска.

Технічні характеристики MG4 XPower

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 435 Обертальний момент, Нм 600 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід повний Запас ходу, км 385 Макс. швидкість, км/год 200 Розгін 0–100 км/год, с 3,8 Ємність батареї, кВт∙год 64

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