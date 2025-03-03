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Авто

Вінтажний електрокар 1917 року пішов із молотка за ціною чотирьох Tesla (фото)

Rauch & Lang JX-7 Brougham, Rauch & Lang JX-7, електромобіль Rauch & Lang
Фото: RM Sotheby's | Електрокар Rauch & Lang JX-7 Brougham випустили в 1917 році

Електромобіль Rauch & Lang JX-7 Brougham 1917 року нагадує карету. У його салоні немає керма, а водій та пасажири сидять один навпроти одного.

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У Маямі на аукціоні RM Sotheby’s продали старовинний електромобіль Rauch & Lang JX-7 Brougham 1917 року. За нього віддали 179 200 доларів – як за чотири Tesla Model Y. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Rauch & Lang JX-7, Rauch & Lang JX-7 Brougham, електромобіль Rauch & Lang Fullscreen
Електрокар зовні нагадує карету
Фото: RM Sotheby's

Американська компанія Rauch & Lang виготовляла електромобілі з 1905 року. Примітно, що на початку ХХ сторіччя це був не єдиний виробник електрокарів у США, адже ці авто були доволі масовими. Зокрема, в 1912 році зібрали 33 800 електромобілів. До наших днів дійшли одиниці таких машин і зараз вони доволі дорогі.

салон електрокара 1917, Rauch & Lang JX-7, Rauch & Lang JX-7 Brougham, електромобіль Rauch & Lang Fullscreen
Замість керма встановлено важіль
Фото: RM Sotheby's

Електрокари цінували не лише за відсутність вихлопу. Річ у тім, що бензинові авто на той час не мали електростартера і заводилися ручкою ("кривим стартером"), а це було нелегко.

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Електромобіль Rauch & Lang JX-7 Brougham вирізняється нестандартною конструкцією і зовні нагадує карету. У його салоні водій та пасажири сидять один навпроти одного, а замість керма встановлено важіль.

салон Rauch & Lang JX-7, Rauch & Lang JX-7 Brougham, електромобіль Rauch & Lang Fullscreen
Водій та пасажири сидять один навпроти одного
Фото: RM Sotheby's

Вінтажний електрокар оснащений мотором на 3 к. с. і здатен розвивати 32 км/год. Оригінальна модель могла проїхати 80 км без підзарядки, проте конкретно це авто під час реставрації отримало сучасну батарею, тому його запас ходу більший.

Між іншим, на цьому ж аукціоні продали $13,2 мільйона найдорожчий Ford в історії.

Також Фокус писав, що на продаж виставили непоказний фургон короля Карла ІІІ.

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