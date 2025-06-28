Казино ніколи не програє: якою вийшла "Гра в кальмара 3" від Netflix

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Попередні шість епізодів другого сезону розповіли про одержимі потуги Сон Гі Хуна (Лі Чон Чже) розвалити систему зсередини, наївно думаючи, що в нього є перевага, раз гравцеві 456 вдалося пройти всі випробування і одного разу виграти. Щоправда, єдине, що у нього вийшло за підсумком усіх активних "спастичних" рухів тіла — це міцно засвоїти, що казино ніколи не програє.

Загалом, третій сезон "Гри в кальмара" ("Ключі та ножі") починається рівно з того, чим закінчився попередній марафон принижень і страждань, коли солдати в рожевому знищують гравців-повстанців.

Трейлер третього сезону "Гри в кальмара"

Щоправда, ці рожеві солдати — не просто виконавці поставлених завдань, а переодягнені VIP-персони, вельми натхнені безпосередньою участю в грі, в якій раніше були тільки спостерігачами. Вони діляться враженнями у VIP-кімнаті.

"Це стає дедалі цікавішим і цікавішим", — каже один із них.

Словом, майже всіх повстанців вбивають на місці, крім 456-го: він знову виживає, як найжиттєздатніша лабораторна свинка. Його поміщають назад у загальну кімнату.

Змучений і абсолютно пригнічений, але все ще живий Гі Хун готується взяти участь у нових раундах дедалі жахливіших змагань. Паралельно ми спостерігаємо за діями детектива Хван Джун-Хо (Ві-Ха Джун), який тикається, як сліпе кошеня, у хибні зачіпки, що ведуть його розслідування в нікуди.

На учасників смертельної гри чекають нові випробування Фото: Кадр з відео

Не вдаватимуся в подробиці, щоб не вважатися розповсюджувачем спойлерів: чим це все закінчилося або не закінчилося, глядачам належить подивитися самим. Але можна сказати з упевненістю: з 2021 року "Гра в кальмара" еволюціонувала, демонструючи елементи деградації.

Загалом "Гра в кальмара 3" має істотний недолік: сценаристи дали крен і відійшли від зарекомендованого жанру ефектної і садистської сатири на тему капіталістів і жертовних пролетарів. Вони сконцентрувалися на примітивному садизмі та його спогляданні.

А між іншим, даремно: тема жорстокої сатири ще себе не вичерпала і тільки набирає обертів! Якраз, до періоду, коли вона перетвориться на біографічну драму покоління.