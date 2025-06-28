Казино никогда не проигрывает: какой получилась "Игра в кальмара 3" от Netflix

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Предыдущие шесть эпизодов второго сезона рассказали об одержимых потугах Сон Ги Хуна (Ли Чон Чжэ) развалить систему изнутри, наивно думая, что у него есть преимущество, раз игроку 456 удалось пройти все испытания и однажды выиграть. Правда, единственное, что у него получилось по итогу всех активных "спастических" телодвижений – это крепко усвоить, что казино никогда не проигрывает.

В общем, третий сезон "Игры в кальмара" ("Ключи и ножи") начинается ровно с того, чем закончился предыдущий марафон унижений и страданий, когда солдаты в розовом уничтожают игроков-повстанцев.

Трейлер третьего сезона "Игры в кальмара"

Правда, эти розовые солдаты – не просто исполнители поставленных задач, а переодетые VIP-персоны, весьма воодушевленные непосредственным участием в игре, в которой ранее были только наблюдателями. Они делятся впечатлениями в VIP-комнате.

"Это становится все интереснее и интереснее", — говорит один из них.

Словом, почти всех повстанцев убивают на месте, кроме 456-го: он снова выживает, как самая живучая лабораторная свинка. Его помещают обратно в общую комнату.

Измученный и абсолютно подавленный, но все еще живой Ги Хун готовится принять участие в новых раундах все более ужасающих соревнований. Параллельно мы наблюдаем за действиями детектива Хван Джун-Хо (Ви-Ха Джун), который тыкается, как слепой котенок, в ложные зацепки, ведущие его расследование в никуда.

Участников смертельной игры ждут новые испытания Фото: Кадр из видео

Не буду вдаваться в подробности, дабы не слыть распространителем спойлеров: чем это все закончилось или не закончилось, зрителям предстоит посмотреть самим. Но можно сказать с уверенностью: с 2021 года "Игра в кальмара" эволюционировала, демонстрируя элементы деградации.

В общем и целом "Игра в кальмара 3" имеет существенный недостаток: сценаристы дали крен и отошли от зарекомендовавшего себя жанра эффектной и садисткой сатиры на тему капиталистов и жертвенных пролетариев. Они сконцентрировались на примитивном садизме и его созерцании.

А между прочим, зря: тема жестокой сатиры еще себя не исчерпала и только набирает обороты! Аккурат, до периода, когда она превратится в биографическую драму поколения.