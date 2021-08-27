Через 10 років долара не буде: експерти передбачили заміну фіатних грошей криптою, — Deloitte

Фінансисти вважають, що банки досить болісно відреагують на таке "рокірування".

Недавнє опитування фінансистів, проведене консалтинговою фірмою Deloitte, показало, що цифрова валюта замінить фіатні валюти протягом найближчих 5-10 років, і що банкам не вистачає часу на підготовку.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

В опитуванні взяли участь 1280 респондентів, багато з яких займають високі посади в різного роду фінустановах і добре знайомі з технологією блокчейну і криптовалютою в цілому.

"Глобальне опитування Deloitte 2021 року підтверджує, що банки повинні зрозуміти і прийняти, що цифрове майбутнє — неминуче", — йдеться у звіті. "Сьогодні лідери фінансової сфери все частіше бачать майбутнє за цифровими активами".

Приблизно 76% респондентів заявили, що "цифрові активи послужать сильною альтернативою або навіть повністю замінять національні (фіатні) валюти в найближчі 5-10 років".

Якщо звіт точний, це буде означати, що ми на порозі революції цифрових активів, що означає, що в корпораціях (і, значить, у сучасному суспільстві) люди, які не готуються до повороту, можуть зіткнутися з фінансовими проблемами ще до кінця десятиліття. До переваг опитування також було віднесено кілька "перешкод для прийняття цифрових активів", включаючи нормативні бар'єри, конфіденційність, кібербезпеку, успадковані процеси і системи, фінансову інфраструктуру, широке поширення і багато іншого.

[ + – ] 76% респондентів вважають, що крипта здатна повністю замінити фіатні валюти

Приблизно 47% респондентів вважають, що широке впровадження цифрових валют і активів саме по собі є серйозним ризиком, адже навколо них багато спекуляцій і шахрайських схем. Експерти вказують, що сьогодні криптосвіт буквально збожеволів від NFT — Діджитал-артисти продають свої творіння (іноді сумнівної якості) з прикріпленими невзаємозамінними токенами за шалені гроші, а криптоентузіасти типу Ілона Маска одним твітом можуть обрушити або "підкинути вгору" курс тієї чи іншої діджитал-валюти, що призводить то до скандалів, то до ажіотажу.

Ще в липні 2021 року група фахівців з фінансових технологій заявила, що криптовалюта замінить гроші, випущені центральними банками, менш ніж через 30 років, при цьому 54% учасників експертної групи, яка налічує 42 осіб, очікують настання "гіпербіткоїнізації", — тобто моменту, коли BTC посяде домінувальне становище на глобальному фінансовому ринку, — до 2050-го року.

"Чи зможуть насправді біткоїн та інші цифрові активи відігравати настільки важливу роль у суспільстві в наступному десятилітті? Може. Але чи зможуть вони домінувати і замінити фіатну валюту протягом 10 років? Важко сказати, але було б непогано розглянути можливість диверсифікації наявних активів. Ми живемо в час безпрецедентних змін і ризиків, і саме тоді, коли все навколо стає хаотичним і непередбачуваним, дуже обережне хеджування ставок — не найбільш наївний вчинок", — вважають журналісти interestingengineering.com.

Нещодавно ми повідомляли про те, що біткоїн виріс у ціні, досягши позначки в $50 тис.