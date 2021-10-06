$12 млрд за геолокацію: як і навіщо компанії торгують даними про мільйони смартфонів

Мобільні додатки таємно збирають і передають інформацію про пересування людей, яку компанії потім використовують для реклами й інших комерційних цілей.

Ринок із торгівлі даними про геолокацію смартфонів, якою займаються маловідомі компанії, досяг капіталізації у $12 млрд.

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Такі результати дослідження оприлюднила американська некомерційна організація The Markup.

Як з'ясували аналітики, у ринку бере участь безліч гравців, серед яких пошукові агрегатори, торгові майданчики та збирачі даних. Усього їм вдалося виявити 47 компаній, які збирають і продають інформацію про місцезнаходження гаджетів. Шість із них стверджують, що мають у своєму розпорядженні дані про мільярди пристроїв і хваляться найвищою точністю в галузі.

Компанія Near заявляє, що зібрала найбільший у світі банк даних, що дозволяють аналізувати поведінку 1,6 млрд людей у 44 країнах світу. Mobilewalla пропонує інформацію про місцезнаходження більше 1,9 млрд пристроїв у 40 країнах, зібраних протягом 5-ти років, і повідомляє про отримання 50 млрд мобільних сигналів щодня. Як зазначено на сайті Outlogic (раніше відома як X-Mode), дані про 25% дорослого населення США збираються щомісяця. Outlogiс пропонує ліцензію на набір даних про місцезнаходження під назвою "Дані про місцезнаходження Cyber ​​Security" на Datarade за $240 тис. на рік. Опис обіцяє точні та деталізовані дані про місцезнаходження безпосередньо з GPS мобільних пристроїв.

[ + – ] Компанії, що збирають дані про геолокації Фото: Скриншот

"Тут мало прозорості, і між цими компаніями існує дійсно дуже складна темна мережа зв'язків, яку важко розплутати. Вони працюють завдяки тому, що широка громадськість, люди у Вашингтоні, не звертають уваги на їхні дії", — пояснив Джастін Шерман, науковий співробітник Duke Tech Policy Lab.

Багато компаній обіцяють, що зберігають конфіденційність і не дозволяють відслідковувати конкретних людей, проте дослідження доводять зворотне. У 2020 році видання Motherboard писало, що X-Mode (тепер Outlogic) збирала дані про місцезнаходження людей, користуючись мусульманськими молитовними додатками та продавала їх військовим підрядникам. Wall Street Journal у тому ж році повідомив, що фірма Venntel продавала дані про геолокації федеральним агентствам для імміграційного контролю. Агентства з нерухомості, торгові мережі, хедж-фонди й інші продавці можуть використовувати такі відомості для реклами, інвестицій або маркетингу. За регулярним маршрутом людини можна зробити висновок про її доходи, інтереси чи культурну приналежність.

Дуже складно з'ясувати всі методи, за допомогою яких відслідковують переміщення смартфонів, адже компанії рідко розкривають джерела та масштаби зібраних даних. Як повідомляє The Markup, у більшості випадків стеження починається з того, що користувачі додатків надають доступ до геолокації. Багатьом сервісам дійсно потрібно знати фізичне розташування людини: карти, прогнози погоди, потокові трансляції та т.д. Однак багато додатків просто збирають відомості потай від власників смартфонів.

"Коли додаток запитує розташування в даний момент, тому що, можливо, ви натискаєте кнопку для пошуку чогось поблизу, ви можете зробити обґрунтований висновок: "О, це потрібно для обслуговування мого запиту", — але немає ніяких гарантій, що це просто трюк, щоб дізнатися геолокацію. І, звичайно, зазвичай ніколи немає виноски в документації аппсів, де б говорилося, що дані будуть використані саме для цієї мети — відповіді на запит користувача", — прокоментував Серж Егельман, дослідник із Міжнародного інституту комп'ютерних наук Каліфорнійського університету в Берклі та технічний директор AppCensus.

Янніс Циуніс, генеральний директор компанії Advan Research, що займається геолокаційною аналітикою, розповів The Markup, що вони купують дані в агрегаторів, які збирають їх із тисяч додатків, проте не розкрив назви цих додатків. За його словами, додатки, з якими працює організація, у політиці конфіденційності прямо вказують про надання інформації про місцезнаходження третім сторонам. Янніс Циуніх також визнав, що деякі люди читають угоду користувача, а в повідомлення мало що вмістиш — усього пару рядків.

Компанія Foursquare зізналася, що відстежує геолокацію у своїх власних продуктах, таких як Swarm і CityGuidе. Вона також виробляє безкоштовні набори для розробників (SDK) — це набір інструментів, які будь-хто може використовувати у власних додатках. Потенційно SDK можуть стежити за будь-якими смартфонами, які використовують програмне забезпечення на їхній основі — і це досить поширена практика. Сайт Mighty Signal, який аналізує та відстежує SDK у додатках, виявив SDK Foursquare Pilgrim у 26 додатках для Android.

Розробники Placer.ai повідомили, що згідно з аналізом трафіку, його SDK встановлений у більш ніж 500 додатків і збирає дані на ніж 20 мільйонах пристроїв. Віцепрезидент із маркетингу Ітан Чернофскі підкреслив: усі дані анонімізують, а особисті ідентифікатори стираються перед тим, як потрапити до аналітиків.

За словами Егельмана з AppCensus, компанії Apple і Google, які мають власні магазини додатків (AppStore і Play Market відповідно), перебувають у кращому положенні для контролю над ринком. Нещодавно вони заборонили розробникам використовувати SDK від декількох компаній, які збирають звіти про місцезнаходження смартфонів. Однак дослідники виявили, що інструменти таких фірм усе ще потрапляють у магазин додатків Google.

Після того, як геолокація людини потрапила на комерційний ринок, ці дані можуть раз за разом перепродувати декільком замовникам. Іноді вони виявляються в розпорядженні підприємств, що займаються вивченням відвідуваності торгових центрів і демографічної ситуації, а іноді — хедж-фонду, який хоче побачити відвідуваність конкретних магазинів. Наприклад, у 2018 році Burger King провів рекламну акцію, у якій, якщо телефон клієнта перебував у межах 600 футів від McDonalds, додаток Burger King дозволяв користувачеві купити бургер за один цент.

"Існують агрегатори даних, які збирають дані з декількох додатків і продають їх оптом. А є аналітичні компанії, які купують дані або в агрегаторів, або в додатків і виконують аналітику", — сказав Циуніс з Advan Research.

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