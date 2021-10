Apple і Dell могли укласти угоду, яка змінила б цифровий світ

Засновник компанії Dell розповів у своїх мемуарах про те, як Стів Джобс намагався встановити ПЗ Mac на всі комп'ютери світу. Якби йому це вдалося, Windows не стало б таким популярним.

Майкл Делл, засновник компанії Dell, недавно випустив монографію "Грай чесно, але перемагай", у якій розповів про своє особисте життя, а також знакові бізнес-події. Одну з глав він присвятив угоді між Dell і Apple, яка не відбулася.

У книзі Майкл згадує про непростий період, який переживала компанія Apple у кінці 90-х. Вона була на межі банкрутства, і навіть інвестиції від Microsoft у розмірі $150 млн не рятували становище. З цієї причини Джобс намагався знайти партнерів, щоб укласти з ними більш-менш вигідні угоди. Так, у 1997 році між Стівом і Майклом пройшли переговори, в ході яких Джобс намагався переконати Делла встановити на комп'ютери Mac OS X за замовчуванням. Якби Стіву Джобсу це вдалося, то сьогодні найпопулярнішою ОС для ПК була б зовсім не Windows.

Як стверджує Делл, Джобс просив встановити Mac OS на чіпах Intel x86, якими були оснащені ПК Dell, запевняючи, що його продукт набагато кращий за Windows. Делл погодився на тих умовах, що виплачуватиме Apple роялті за кожну продану машину. Але Джобса такий стан справ не влаштував. Він запропонував встановити і Windows, і Mac OS, а вибір, якою ОС користуватися, повинен був робити покупець. Але в такому випадку Dell довелося б платити Apple роялті за кожен проданий ПК, незважаючи на те, яку ОС вибрав користувач. Також Стів не давав гарантії на те, що користувачі отримають нові версії Mac OS через 3-5 років. Тобто, цю угоду він бачив короткочасною, тоді як Делл був зацікавлений у довгостроковому контракті. Такої ж думки був і Білл Гейтс, а тому Делл вирішив укласти контракт на установку Windows.

Але це був не перший випадок, коли Стів Джобс намагався інтегрувати свій програмний продукт у продукти Dell. У 1993 році Джобс заснував компанію NeXT після того, як був звільнений із Apple. Компанія створила власну ОС Next і ПЗ під назвою WebObjects, призначену для розробки вебдодатків. Потім Джобс зустрівся з Деллом і спробував продати йому операційну Next із тим, щоб він встановив її за замовчуванням на комп'ютери свого виробництва. Якби Стіву це вдалося, пише Делл, то ринок робочих станцій був би зовсім іншим, і Sun Microsystems була б потіснена з олімпу. Однак програм, створених під платформу NeXT було небагато, і клієнтів вона не цікавила. Однак сама Dell використовувала саме WebObjects для створення свого першого інтернет-магазину.

