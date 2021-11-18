Комунікації, що об'єднують: у "Київстар" розповіли, як підтримують командний дух на дистанційці

Уже півтора року як через коронакризу багато компаній перейшли на віддалену роботу. Нові умови вимагають і нових підходів, зокрема для підтримки командного духу. Як це роблять у Київстар, як компанія підтримує діалог з командою, — розповідає директор з корпоративних зав’язків телеком-оператора Київстар Ганна Захараш

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Про внутрішніх комунікацій та діалог з колективом

Чути співробітників, розуміти настрої й створювати єдиний інформаційний простір у компанії – одна з основних задач для роботодавців. Завдання внутрішніх комунікацій – доносити необхідну інформацію співробітникам, надати можливість бути почутими. Ми використовуємо платформу Facebook, а саме Workplace, яка є нашою корпортивною внутрішньою мережею, що закріплено в політиці Компанії.

Ми впровадили Workplace (тоді Facebook at Work) одними з перших у світі, у 2016 році. І в 2020-му, коли компанія перейшла на гібридний режим роботи, його наявність стала дуже доречною. Ми пересвідчились, що недарма шукали платформу для комунікацій в компанії, яка буде зручною, інтуїтивною, зрозумілою, адже майже всі співробітники знайомі з Facebook. З початку пандемії активність використання платформи збільшилась майже на 86%, показник MAU (monthly active users, кількість користувачів на місяць) стабільно тримається на рівні 3600 (з майже 4000).

Workplace забезпечує сучасний робочий простір, сильну двосторонню комунікацію. Це місце, де безпечно, звично, інтерактивно та мобільно можна працювати та спілкуватись з колегами.

Про активність на платформі Workplace

Традиційна рубрика, яка одночасно збирає найбільше учасників – "Пряма лінія з СЕО". Раніше активність була щотижневою, зараз проходить два рази на місяць. CEO Київ­стар – Олександр Комаров – ділиться станом справ компанії та наживо відповідає на питання колег.

Під час карантинних обмежень ми усіляко намагались підтримувати комунікації з цікавими людьми у бізнесі, які ділилися порадами щодо життя під час пандемії, давали корисні практики та надихали наших співробітників. Зрештою прямі лінії з гостями переросли в окремий проєкт на широкий загал, OK Talk, – інтерв’ю Олександра з відомими людьми.

Про корпоративні заходи

На першому місці – здоров’я колективу. В Київстар ми намагаємось проводити активності в гібридному форматі, з онлайн трансляцією. Офлайн беруть участь безпосередні дійові особи. В компанії діє правило: всі учасники офлайн заходу повинні бути вакцинованими або зробити ПЛР тест. При цьому компанія багато зробила, щоб забезпечити можливість щеплення всім співробітникам та навіть членам їхніх сімей.

Нещодавно ми проводили захід, де програма була побудована у такий спосіб, щоб люди проводили частину часу на відкритому повітрі та просто разом брали участь у цікавих квізах, адже ми всі скучили за відчуттям командної роботи з реальними людьми, а не аватарами на моніторі.

– Ми намагаємось зробити декілька програм на рік зі справжньою телевізійною драматургією, селебриті та картинкою, щоб співробітникам не тільки було цікаво спостерігати, а й відчувати себе частиною великої команди. Організовуємо шоу, цікаве для всіх учасників. Наприклад, "Сузір’я Київстар", проєкт, в якому компанія підводить підсумки роботи команди і відзначає внесок співробітників, онлайн його подивились 2800 осіб.

Ще один приклад – у Київстар є звичай – корпоративні футбольні турніри. Цього року на полі були команди й організатори, а співробітники дивились трансляцію на Workplace. Матчі проводив відомий футбольний коментатор – Максим Гіленко. Команда внутрішніх комунікацій Київстар разом з агенцією забезпечили чудову картинку з різними ракурсами зйомки, майже телевізійну. Більше 500 співробітників вболівали онлайн у суботу, вихідний день! 1400 коментарів вболівальники лишили під трансляцією.

Обов’язково маю згадати про святкування Дня Незалежності. Ми провели кампанію на Workplace з привітаннями, вікторинами, призами, історіями про незалежність від співробітників. 2500 колег долучились до святкування.

Про традицію корпоративного волонтерства

Традиційним для нас є "Марафон добрих справ", під час якого колективи департаментів гуртуються довкола різних волонтерських ініціатив. Цього року колектив Київстар вже зібрав понад 100 тисяч гривень для ініціативи "Дитяча надія", а 78 співробітників стали донорами крові. Крім цього, співробітники самостійно ініціюють підтримку різних проєктів – до прикладу, на початку осені команда волонтерів Київстар відвідала притулок для тварин "Сіріус".