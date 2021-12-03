Meta запропонувала користувачам надсилати інтимні фото, щоб потім видаляти їх з інтернету

Алгоритм хешуватиме зображення, а потім шукатиме копії в соціальних мережах.

Meta запустила нову платформу StopNCII, яка пропонує користувачам завантажувати інтимні матеріали, щоб не давати їм поширюватись по мережі. Компанія розповіла про деталі в офіційному блозі.

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Meta (колишня Facebook) створила сайт StopNCII.org у співпраці з 50-ма неурядовими організаціями по всьому світу. Вести проєкт доручили засновникам програми підтримки жертв порнопомсти UK Revenge Porn Helpline.

Сайт хешує вибрані фотографії та відео, тобто перетворює їх дані в унікальний рядок коду, який спеціальний алгоритм розпізнає подібно до відбитка пальця. У такому зашифрованому вигляді технологічні компанії можуть звіряти кадри з опублікованими в мережі щодо збігів. Meta обіцяє повну конфіденційність та дотримання стандартів безпеки на кожному етапі процесу.

[ + – ] Приклади хешування зображень від Meta

"Ця платформа дозволяє людям у всьому світі активно перешкоджати розповсюдженню їхніх інтимних зображень без їхньої згоди на платформах технологічних компаній, надаючи жертвам більший контроль та безпеку над своїми зображеннями", — зазначається у блозі.

Як пише пресслужба, обмін інтимними зображеннями без згоди — це поширене явище, коли відверті кадри розміщують у відкритому доступі для того, щоб помститися людині, переслідувати, шантажувати, тиснути на неї (так звана порнопомста). Такі дії можуть зіпсувати життя будь-кому, тому адміністратори забороняють розміщувати такий контент у соціальних мережах.

Якщо алгоритми StopNCII знайдуть інтимні кадри у Facebook, Instagram або інших платформах-партнерах, вони будуть видалені. Крім того, користувачам повідомлять, якщо зловмисники опублікують їхні фото або відео.

Раніше Meta звинуватили у крадіжці технології "бумерангів" для Instagram. Як заявили розробники програми Phhhoto в судовому позові, Марк Цукерберг та інші топменеджери скопіювали напрацювання та впровадили у своїй соціальній мережі, чим довели їх до банкрутства.

Писали також, як влаштований VR-всесвіт від Meta, анонсований Марком Цукербергом на заході Connect. За його словами, гарнітура Oculus зможе замінити смартфони, планшети та ноутбуки для виходу в інтернет.