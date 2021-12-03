Meta предложила юзерам присылать интимные фото, чтобы потом удалять их из Интернета

Алгоритм будет хэшировать изображения, а затем искать копии в социальных сетях.

Meta запустила новую платформу StopNCII, которая предлагает пользователям загружать интимные материалы, чтобы не давать им распространяться по Сети. Компания рассказала о деталях в официальном блоге.

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Meta (бывшая Facebook) создала сайт StopNCII.org в сотрудничестве с 50-ю неправительственными организациями по всему миру. Вести проект поручили основателям программы поддержки жертв порномести UK Revenge Porn Helpline.

Сайт хэширует выбранные фотографии и видео, то есть преобразует их данные в уникальную строку кода, которую специальный алгоритм распознает подобно отпечатку пальца. В таком зашифрованном виде технологические компании могут сверять кадры с опубликованными в Сети на предмет совпадений. Meta обещает полную конфиденциальность и соблюдение стандартов безопасности на каждом этапе процесса.

[ + – ] Примеры хэширования изображений от Meta

"Эта платформа позволяет людям во всем мире активно препятствовать распространению их интимных изображений без их согласия на платформах технологических компаний, предоставляя жертвам больший контроль и безопасность над своими изображениями", — отмечается в блоге.

Как пишет пресс-служба, обмен интимными изображениями без согласия — это распространенное явление, когда откровенные кадры размещают в открытом доступе ради того, чтобы отомстить человеку, преследовать, шантажировать, давить на него (так называемая порноместь). Такие действия могут испортить жизнь любому, поэтому администраторы запрещают размещать такой контент в социальных сетях.

Если алгоритмы StopNCII найдут интимные кадры в Facebook, Instagram или на других платформах-партнерах, то они будут удалены. Кроме того, пользователей уведомят, если злоумышленники опубликуют их фото или видео.

Ранее Meta обвинили в краже технологии "бумерангов" для Instagram. Как заявили разработчики приложения Phhhoto в судебном иске, Марк Цукерберг и другие топ-менеджеры скопировали наработки и внедрили в своей социальной сети, чем довели их до банкротства.

Писали также, как устроена VR-вселенная от Meta, анонсированная Марком Цукербергом на мероприятии Connect. По его словам, гарнитура Oculus сможет заменить смартфоны, планшеты и ноутбуки для выхода в Интернет.