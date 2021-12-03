Meta предложила юзерам присылать интимные фото, чтобы потом удалять их из Интернета
Алгоритм будет хэшировать изображения, а затем искать копии в социальных сетях.
Meta запустила новую платформу StopNCII, которая предлагает пользователям загружать интимные материалы, чтобы не давать им распространяться по Сети. Компания рассказала о деталях в официальном блоге.
Meta (бывшая Facebook) создала сайт StopNCII.org в сотрудничестве с 50-ю неправительственными организациями по всему миру. Вести проект поручили основателям программы поддержки жертв порномести UK Revenge Porn Helpline.
Сайт хэширует выбранные фотографии и видео, то есть преобразует их данные в уникальную строку кода, которую специальный алгоритм распознает подобно отпечатку пальца. В таком зашифрованном виде технологические компании могут сверять кадры с опубликованными в Сети на предмет совпадений. Meta обещает полную конфиденциальность и соблюдение стандартов безопасности на каждом этапе процесса.
"Эта платформа позволяет людям во всем мире активно препятствовать распространению их интимных изображений без их согласия на платформах технологических компаний, предоставляя жертвам больший контроль и безопасность над своими изображениями", — отмечается в блоге.
Как пишет пресс-служба, обмен интимными изображениями без согласия — это распространенное явление, когда откровенные кадры размещают в открытом доступе ради того, чтобы отомстить человеку, преследовать, шантажировать, давить на него (так называемая порноместь). Такие действия могут испортить жизнь любому, поэтому администраторы запрещают размещать такой контент в социальных сетях.
Если алгоритмы StopNCII найдут интимные кадры в Facebook, Instagram или на других платформах-партнерах, то они будут удалены. Кроме того, пользователей уведомят, если злоумышленники опубликуют их фото или видео.
Ранее Meta обвинили в краже технологии "бумерангов" для Instagram. Как заявили разработчики приложения Phhhoto в судебном иске, Марк Цукерберг и другие топ-менеджеры скопировали наработки и внедрили в своей социальной сети, чем довели их до банкротства.
Писали также, как устроена VR-вселенная от Meta, анонсированная Марком Цукербергом на мероприятии Connect. По его словам, гарнитура Oculus сможет заменить смартфоны, планшеты и ноутбуки для выхода в Интернет.