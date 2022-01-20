Японські вчені знайшли спосіб захистити літаки від негативного впливу 5G ще рік тому

Фахівці провели випробування та визначили умови безпечної роботи вишок мобільного зв'язку п'ятого покоління.

У Японії вчені ще в 2021 році запропонували вирішення проблеми з вишками мобільної мережі 5G, які викликають перешкоди в роботі апаратури літаків. Про це стало відомо виданню The Register.

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У березні минулого року японський Науково-дослідний інститут електронної навігації (ENRI) завершив дослідження про перешкоди в роботі авіаційних радіовисотомірів, створюваних 5G-обладнанням, і надав результати Міжнародної організації цивільної авіації.

Експерти з'ясували, що для безпечної роботи авіаобладнання необхідно виділити захисну смугу (невикористовувані частоти) як мінімум 60 МГц у діапазоні мобільних операторів, створити буферну зону заввишки не менше 400 м від нижньої точки розташування транспортних засобів, а також спрямувати антени, що випромінюють у землю.

Практичні випробування провели, використавши радіовисотоміри виробництва компаній Rockwell Collins і Honeywell, які є основними постачальниками Boeing та Airbus. Дослідники з'ясували, що літакам нічого не загрожує, якщо спрямовані імпульси від мобільних станцій не піднімаються вище за горизонтальну лінію щодо базових станцій. Щоб не створювати перешкод для обладнання, достатньо не будувати базові станції в межах 200 м від літаків, що заходять на посадку до аеропортів.

Як підкреслює The Register, висновки японських фахівців підтверджують позицію регулювальних органів Великобританії та Європейського союзу щодо сумісності 5G й авіаперельотів. Водночас у США продовжуються бурхливі суперечки: деякі авіакомпанії навіть скасували рейси напередодні запуску 5G (19 січня 2022 року) та заборонили посадку на автопілоті в деяких аеропортах.

Технічний журнал NTT Review, який випускається місцевою телекомунікаційною компанією NTT Docomo, заявив, що в Японії частоти 5G розподілені в діапазонах 3,6-4,1 ГГц і 4,5-4,6 ГГц. Це ближче до діапазону радіовисотоміра (4,2–4,4 ГГц), ніж у США, проте японці не били на сполох через можливі перешкоди для літаків. Утім, за даними Daily Mail, 19 січня японські авіакомпанії All Nippon і Japan Airlines скасували всі свої рейси Boeing 777 до США на прохання Boeing.

Аналітик Джон Стренд зі Strand Consulting заявив, що причиною розбіжностей у США щодо роботи мереж 5G стало питання, хто заплатить за модернізацію радіовисотомірів, щоб уникнути перешкод через 5G? За його словами, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) не провело необхідні випробування, щоб перевірити вплив мобільної мережі на посадку авіалайнерів.

"Натомість FAA вступило в змову з різними авіаційними торговими асоціаціями, сподіваючись, що вони зможуть змусити мобільну індустрію вкласти $100 млн, або приблизно стільки, щоб заплатити за модернізацію висотомірів", — заявив Джон Стренд.

Раніше великі авіакомпанії в США попередили про можливе скасування польотів через запуск 5G. Представники організацій звернулися до влади з проханням вжити термінових заходів, щоб усунути загрозу для 1 100 рейсів. Зокрема, вони запропонували встановлювати вежі не ближче, ніж за 3,2 км від великих аеропортів.