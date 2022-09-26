Блогер сам зібрав іонний двигун: як працює пристрій і навіщо він потрібний (відео)

Пристрій може задути кілька свічок, а ще він світиться в темряві.

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Відеоблогер Джей Боулз, ведучий YouTube-каналу Plasma Channel, продемонстрував на відео процес створення та роботу іонного двигуна. Джей каже, що його надихнула модель, зроблена студентами Массачусетського технологічного інституту у 2018 році, пише interestingengineering.com.

Блогер сконструював багатоступінчастий іонний двигун. На відміну від традиційного вентилятора або турбіни, у пристрої не використовуються рухомі частини для прискорення повітря. Натомість він використовував спеціальні електроди та струм напругою 40 000 вольт.

"Так званий іонний вітер — це повітря, яке рухається за допомогою впливу електричного поля постійного струму. За досить високої напруги позитивні електроди починають іонізувати навколишні молекули повітря. Так і виникає іонний вітер", — пояснив винахідник.

Іонізовані (заряджені) молекули відштовхуються та притягуються до ширшого електрода, який заземляє. У процесі вони стикаються з іншими нейтральними молекулами повітря і так створюють повітряний потік, що рухається в певному напрямку. Це прийнято називати электрогідродинамічною тягою.

Іонні ліфтери допомагають зробити роботу двигуна ефективнішою. На ліфтери подається висока постійна напруга, внаслідок чого повітря опускається тонким дротом до заземленого металевого корпусу, а потім нібито відштовхується та піднімається вгору.

"Такий дизайн перевірений часом", — сказав Боулз, зізнавшись, що збирався запозичити саме таку конструкцію. Взявши її за основу, він приступив до проєктування та розробки власного іонного двигуна, внісши до вихідної моделі кілька змін, які зробили її більш сучасною та ефективною.

Після того, як Джей зібрав пристрій, він вирішив протестувати його — задути з його допомогою кілька свічок. Перше випробування пройшло не так добре, як він сподівався, проте після кількох налаштувань і змін йому вдалося змусити іонний двигун працювати на повну міць і ще й світитися в темряві.

Сьогодні інженери намагаються спроєктувати досить потужні іонні двигуни, якими можна було б оснастити такі пристрої як дрони, а в майбутньому — електротранспорт. Проблема поки що полягає у високому енергоспоживанні та сильному шумі пристроїв. Однак незабаром на ринку має з'явитися БПЛА, який працює саме на такому двигуні.