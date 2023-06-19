Військові закуплять 2000 безпілотників-партнерів по $20 млн за кожний: навіщо це знадобилося

Цікаво, що ці дрони здебільшого будуть оснащені простими комерційними комплектуючими, які спростять ремонт та заміну запчастин.

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ВПС США планують закуповувати БПЛА, до складу яких входитимуть звичайні цивільні комплектуючі, доступні на ринку, повідомляє UAS Vision. Програма Пентагону під назвою "Спільний бойовий літак" розрахована на застосування таких дронів разом зі звичайними бойовими винищувачами F-35.

За словами військових, оснащення винищувачів дронами-партнерами, які керуються пілотом, значно розширять можливості повітряних атак та захисту. Поки що планується закупити протягом найближчих кількох років близько 2000 подібних апаратів по $20 млн кожен. Це значно дешевше і швидше, ніж будівництво звичайного винищувача, до того ж таким апаратам не потрібен окремий пілот.

"Ми бачимо, що існує безліч готових технологій, які можна застосувати до цих платформ. І є десятки компаній, які розробили подібні апарати, тому військовим не доведеться довго чекати або витрачати свої сили на розробку", — каже член палати представників Роб Віттман (республіканець) від штату Вірджинія).

Безпілотники вирішать кілька проблем ВПС, у тому числі нестачу літаків та пілотів. Загальна структура проєктування допоможе захиститися від прив'язки до постачальника, оскільки жоден виробник не матиме всієї проєктної інформації.

ВПС ще не встановили точних термінів запиту пропозицій щодо безпілотників. Військові хочуть, щоб дизайн був повністю перевірений за допомогою тестування та інтеграції, перш ніж дрони будуть запущені у виробництво.

Раніше Фокус писав, що інженери створять модульні дрони: чому це вигідно і як вони допоможуть військовим.