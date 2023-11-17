"Бог небесного горизонту": Бразилія вперше показала світу дрон-камікадзе Anshar (відео)

Anshar розробляли як дрон для польотів на великій висоті і високій швидкості, з хорошою маневреністю і можливістю нести різні типи корисного навантаження.

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На авіасалоні в Дубаї бразильська компанія Mac Jee вперше представила на міжнародному ринку новий безпілотник-камікадзе Anshar. Про це повідомляє EDR Magazine.

За словами розробників, новий безпілотник-камікадзе, назва якого відсилає до вавилонської міфології, де Аншар — бог небесного горизонту, являє собою стрибок у розвитку технологій і потенціалу бразильської оборонної промисловості. Anshar розвиває швидкість 170 м/с (612 км/год), мінімальна висота польоту над морем становить 10 м, максимальна — 8000 м, дальність польоту — 100 км, автономність польоту — 1 година. Максимальна злітна маса Anshar становить 160 кг, маса корисного навантаження — 20 кг, маса палива — 46 кг.

"Anshar розробляли для польотів на великій висоті і високій швидкості, з відмінною маневреністю і можливістю інтеграції різноманітного корисного навантаження", — сказав Саймон Жанно, президент і засновник групи Mac Jee.

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Він додав, що безпілотний літальний апарат наразі перебуває на стадії розроблення і вироблятиметься на підприємствах Mac Jee в регіоні Vale do Paraíba, штат Сан-Паулу. Компанія Mac Jee прагне до розробки нових рішень, які навіть використовують штучний інтелект.

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Нагадаємо, у жовтні ізраїльські інженери з UVision запустили у виробництво дрон-камікадзе середнього класу Hero-90. Як повідомляють розробники, Hero-90 можна запускати практично з будь-яких наземних і морських платформ всього за пару хвилин підготовки оператором.