Без літію та кобальту: у Швеції створили дешеву, але ефективну батарею нового покоління

В основі нової технології лежать залізо і натрій — ці матеріали надходять на світовий ринок у великих кількостях, що робить виробництво батарей набагато вигіднішим.

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Шведська компанія акумуляторів Northvolt AB розробила свою першу натрій-іонну батарею з найкращою у своєму класі потужністю в 160 ват-годин на кг, яка може скоротити залежність від дефіцитної сировини та закласти основу для наступного покоління акумуляторів для електромобілів. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

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Батарея виготовлена без використання дорогих матеріалів: літію, нікелю, кобальту або графіту, що робить її безпечнішою та економічно вигіднішою. Акумулятор виробляється з використанням таких мінералів, як залізо і натрій, які в достатку представлені на світових ринках. Він заснований на твердому вуглецевому аноді та катоді на основі берлінських білил.

Як іонно-натрієвий катод використовується "Пруська білизна" Фото: Northvolt AB Як анод використовується твердий вуглець біологічного походження Фото: Northvolt AB

Натрій-іонна технологія, розроблена спільно з дослідницьким партнером Altris, покликана стати основою для рішень Northvolt зі зберігання енергії наступного покоління. Низька вартість і безпека за високих температур роблять цю технологію особливо привабливою для рішень зі зберігання енергії на ринках, що розвиваються, включно з Індією, Близьким Сходом і Африкою.

Крім того, цю технологію можна виробляти з використанням місцевих матеріалів, що відкриває унікальний шлях для розвитку нових регіональних потужностей з виробництва акумуляторів, повністю незалежних від традиційних ланцюжків створення вартості акумуляторів.

Використовуючи прорив у розробці та виробництві акумуляторів, Northvolt планує стати першою компанією, яка здійснить індустріалізацію акумуляторів на основі пруської білої фарби та виведе їх на комерційні ринки. Хоча перші натрій-іонні елементи призначені насамперед для зберігання енергії, майбутні покоління можуть забезпечити більш високу щільність енергії для електромобілів.

Northvolt AB — єдиний великий виробник акумуляторів у Європі, який розширює виробництво батарей для електромобілів у Швеції та планує побудувати заводи в Німеччині та Канаді. Наразі компанія залучила понад $9 мільярдів у вигляді акціонерного і боргового капіталу, а також понад $55 мільярдів коштом замовлень від BMW, Volvo Cars, Polestar і Volkswagen.

Раніше Фокус повідомляв, що нові електроліти можуть стати революцією у виробництві батарей. Фізики зробили твердотільний акумулятор з хорошими характеристиками та невисокою собівартістю, що відкриває шлях до впровадження нової технології.