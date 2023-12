Будь-яке фото і відео стане 3D: створено перший у світі кишеньковий голографічний дисплей

Пристрій Looking Glass Go допоможе не тільки зробити пласкі кадри об'ємними, а й дасть змогу створити оригінальних персонажів, що розмовляють, використовуючи ШІ.

Компанія Looking Glass Factory розробляє перший у світі портативний голографічний дисплей — Looking Glass Go. Про це стало відомо виданню Newatlas.

За словами генерального директора компанії Шона Фрейна, сьогодні 3D-платформи стають дедалі популярнішими завдяки таким продуктам, як Apple Vision Pro, можливостям робити "об'ємні" фотографії на iPhone 15, 3D-ігровим рушіям, потужним графічним процесорам. Тож у Looking Glass Factory вирішили створити дисплей, який міг би відображати користувацький 3D-контент.

Looking Glass Go дасть користувачам можливість насолоджуватися 3D-зображеннями без необхідності носити спеціальні окуляри або гарнітуру. Пристрій постачатиметься з ПЗ на базі штучного інтелекту, який перетворює звичайні двовимірні фотографії на тривимірні голограми, "представляючи десятки ракурсів однієї й тієї самої світлини". Люди, у яких є смартфон з можливістю просторової фотографії, також можуть створювати 3D-голограми, при чому об'ємними зображення залишатимуться під будь-яким кутом огляду.

Демонстрація можливостей Looking Glass Go

Завантажувати і вивантажувати файли на голографічний дисплей Looking Glass Go дасть змогу вбудований Wi-Fi. Також за задумом винахідників, пристрій зберігатиме понад тисячу голограм у локальній пам'яті.

Використовуючи додаток Liteforms і можливості ChatGPT, можна буде генерувати голографічні картинки на основі текстових підказок. Ба більше, зображення персонажів можна буде озвучити. Спочатку будуть доступні англійська та японська мови, а потім й інші. Віртуального друга можна буде помістити на робочий стіл.

У комплект поставки програмного забезпечення буде включено додаток, що дозволяє користувачам відтворювати 3D-відео, а також преміум-доступ до платформи обміну голограмами Looking Glass Blocks.

3D-екран Looking Glass Go має вдвічі більшу щільність пікселів, ніж попередні дисплеї, створені Looking Glass, і майже в 10 разів тонший за них. Вхідна роздільна здатність становить 1440x2560 пікселів зі співвідношенням сторін 9:16.

Прототип пристрою виготовлено з АБС-пластику, сталі та скла, він має розміри 16x8x1,9 см і важить 235 г. Його оснащено USB-C для передавання даних із ПК або Mac.

Looking Glass запустила кампанію на Kickstarter, ранній внесок становить 199 доларів США, а очікувана роздрібна ціна дорівнюватиме 300 доларам. Якщо все піде за планом, поставки почнуться в червні 2024 року.

Раніше ми писали про те, що вчені знайшли спосіб, як здешевити OLED-дисплеї і зробити їх виробництво екологічно чистим. В основу нового методу покладено кристали MnBz.