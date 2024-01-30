Учені придумали, як живити гаджети без батарей: достатньо сказати кілька слів

Датчик реагує на звукові коливання окремих слів, вібрує і, таким чином, виробляє електрику, якої цілком вистачає для роботи.

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Дослідники зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха (ETH Zurich) розробили технологію зарядки пристроїв за допомогою звуку, а не акумуляторів. Цікаво, що прилад може живитися вибірково, використовуючи певний тон або шум, а не просто будь-яку звукову хвилю, пише Interesting engineering.

Для роботи різних датчиків потрібні невеликі портативні батарейки, і, залежно від їхнього енергоспоживання, може знадобитися щоденна заміна батарей. Це дуже незручно і непрактично, плюс до всього погано впливає на екологію, збільшуючи обсяг електронних відходів. Щоб розв'язати проблему, дослідницька група ETH розробила сенсор з вельми незвичайною системою живлення. Вчені з'ясували, що звук є потужною альтернативою акумуляторам.

За словами Йохана Робертсона, професора геофізики ETH, датчик використовує вібраційну енергію звукових хвиль, яка змушує ґаджет вібрувати і виробляти електричну енергію, що забезпечує живлення. Щоб уникнути надмірного заряджання, дослідники використовували комп'ютерне моделювання та алгоритми для розроблення спеціальної структури датчика, що складається з ідентичних пластин, з'єднаних крихітними стрижнями. Ці стрижні визначають, чи приведе конкретний звук у рух сенсор, чи ні.

Прототип пристрою зміг генерувати крихітні електричні імпульси під час вимовляння слова "чотири". Однак слово "три" не справило такого впливу.

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"Наш датчик зроблений із силікону і не містить ні токсичних важких металів, ні рідкоземельних елементів, як в електронних датчиках", — сказали дослідники.

Гаджет мають намір удосконалити, щоб він зміг розпізнавати до 12-ти різних слів, як-от "увімкнути", "вимкнути", "вгору" і "вниз". Наразі дослідники працюють і над тим, щоб зменшити його габарити і презентувати повноцінний прототип у 2027 році.

Подібні сенсори без батарей можна використовувати для моніторингу будівель у разі землетрусу. Сигналізація спрацює, якщо в будівлі з'явиться тріщина, що видає типову звукову частоту. Датчики також можна використовувати для моніторингу виведених з експлуатації нафтових свердловин. Коли газ починає виходити зі свердловини, він видає довгий шиплячий звук, який механічний датчик може виявити і подати сигнал тривоги.

Раніше ми повідомляли, що створено особливий датчик, який живиться від повітря. Дослідники створили сенсор без батарей, здатний увімкнутися в роботу без первинної напруги.