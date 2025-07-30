Неприємна помилка оновлення: Google виправила серйозний баг в ОС Android 16

Компанія Google заявила, що вирішила проблему, з якою зіткнулися деякі смартфони під управлінням Android 16. Йшлося про неможливість встановити оновлення Play System.

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На проблему з установкою скаржилися власники телефонів Pixel, пише androidauthority.com. Зокрема, такі інциденти були зафіксовані на моделях Pixel 9a.

Проблем спостерігалася протягом кількох тижнів. Користувачі повідомляли, що їм не вдається нормально встановити нові системні оновлення з Google Play. Спочатку смартфон без проблем виявляв доступне оновлення і починав його встановлення. Але процес так і залишався незакінченим — встановлення раптово переривалося, і з'являлося повідомлення про помилку "Не вдалося оновити".

Можна було подумати, що це проблема якогось конкретного оновлення Play System. Але потім виявилося, що така ситуація не поодинока, і з нею зіткнулося досить багато користувачів Android 16 або збірок Android 16 QPR.

Компанія Google врешті-решт визнала наявність проблеми і вжила заходів щодо її усунення. Фахівці обнадіяли користувачів, що скидати телефони до заводських налаштувань їм не знадобиться, оскільки рішення вже знайдено, і його буде включено в майбутнє оновлення системи в Google Play.

Нагадаємо, у червні Google випустила нову версію ОС Android 16. Першими з нею почали працювати якраз смартфони Pixel.

Одразу після виходу оновлення експерти відзначали функції Android 16, які краще вимкнути на смартфоні. Зокрема, зауваження стосувалося анімації в Material You 3 і режиму Gemini Live — тоді вони ще були занадто недосконалі.

Також Фокус писав про те, що популярні смартфони отримають оновлення, яке виправить прикру помилку. І мова знову йшла про смартфони Pixel — користувачі скаржилися на серйозні збої в роботі екранів блокування на деяких моделях.

Зазначимо, що смартфони Pixel і раніше потрапляли в неприємності. Наприклад, у моделі Pixel 9 Pro Fold виявлялися проблеми з підключенням, а моделі Pixel 6a починали загорятися.

А ще смартфони Google Pixel отримали звання "улюблених телефонів злочинців". Але справа була не в самих гаджетах, а в особливостях операційної системи Android.