Противная ошибка обновления: Google исправила серьезный баг в ОС Android 16

Компания Google заявила, что решила проблему, с которой столкнулись некоторые смартфоны под управлением Android 16. Речь шла р невозможности установить обновления Play System.

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На проблему с установкой жаловались владельцы телефонов Pixel, пишет androidauthority.com. В частности, такие инциденты были зафиксированы на моделях Pixel 9a.

Проблем наблюдалась в течение нескольких недель. Пользователи сообщали, что им не удается нормально установить новые системные обновления из Google Play. Сначала смартфон без проблем обнаруживал доступное обновление и начинал его установку. Но процесс так и оставался незаконченным – установка внезапно прерывалась, и появлялось сообщение об ошибке «Не удалось обновить».

Можно было подумать, что это проблема какого-то конкретного обновления Play System. Но потом обнаружилось, что такая ситуация не единична, и с ней столкнулось довольно много пользователей Android 16 или сборок Android 16 QPR.

Компания Google в конце концов признала наличие проблемы и приняла меры по ее устранению. Специалисты обнадежили пользователей, что сбрасывать телефоны до заводских настроек им не понадобится, так как решение уже найдено и оно будет включено в предстоящее обновление системы в Google Play.

Напомним, в июне Google выпустила новую версию ОС Android 16. Первыми с ней начали работать как раз смартфоны Pixel.

Сразу после выхода обновления эксперты отмечали функции Android 16, которые лучше отключить на смартфоне. В частности, замечание касалось анимации в Material You 3 и режима Gemini Live – тогда они еще были слишком несовершенны.

Также Фокус писал о том, что популярные смартфоны получат обновление, которое исправит досадную ошибку. И речь снова шла о смартфонах Pixel – пользователи жаловались на серьезные сбои в работе экранов блокировки на некоторых моделях.

Отметим, что смартфоны Pixel и раньше попадали в неприятности. Например, у модели Pixel 9 Pro Fold обнаруживались проблемы с подключением, а модели Pixel 6a начинали загораться.

А еще смартфоны Google Pixel получили звание "любимых телефонов преступников". Но дело было не в самих гаджетах, а в особенностях операционной системы Android.