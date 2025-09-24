В Україні збили незвичайний російський БПЛА "Гербера": що з ним не так (фото)

Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні безпілотник «Гербера», який з невідомих причин не був оснащений CRPA антеною.

Фото збитого російського дрона "Гербера" опублікував український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. Пізніше допис було видалено.

Дрон "Гербера" без CRPA антени Фото: Скріншот

Експерт зазначив, що замість монтажу на "Герберу" CRPA антени, призначеної для захисту дрона від глушіння засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), росіяни просто приклеїли на пінопласт пластикову кришку від антени. При цьому самої антени на БПЛА не виявлено.

"Думав, що мене складно здивувати", — написав "Флеш".

Фахівець з радіотехнологій наголосив, що мотиви цього рішення не зрозумілі. За його словами, цей випадок також показує, що не варто оцінювати можливості БПЛА тільки за фото в мережі, як це було з дронами в Польщі.

Що відомо про дрон "Гербера"

Дрони "Гербера" використовуються росіянами як фальш-цілі, що відволікають протиповітряну оборону (ППО) України від дорожчих "Шахедів". Цей БПЛА складається з дешевих матеріалів, таких як картон, фанера та пінопласт, тому ворогу не шкода їх втрачати.

Окрім того, "Гербери" проводять візуальну розвідку. Попри низьку якість камер та каналів передачі відео, дрони можуть передавати LTE-каналами зафіксовані точки розміщення української ППО. Для цього БПЛА отримують SIM-карти українських операторів.

Іноді ворог використовує дрони "Гербера" для завдавання ударів. В Україні вже були зафіксовані версії, оснащені осколковою бойовою частиною.

