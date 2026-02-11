Один з найцікавіших смартфонів 2026 року: нова бюджетна модель Android рівняється на iPhone

Компанія Infinix готується випустити новий смартфон Note 60 Pro, який обіцяє стати одним з найбільш незвичайних бюджетних пристроїв у 2026 році.

Судячи з оприлюднених зображень, Infinix Note 60 Pro натхненний дизайном Apple та матрицею гліфів Nothing. На це звернули увагу експерти порталу Android Authority.

Як зазначають у виданні, Note 60 Pro отримав дизайн камери, подібний до iPhone 17 Pro. Окрім того, його активний задній матричний дисплей, схожий на гліфовий дисплей Nothing Phone 3. Він дозволяє відображати на задній панелі час, сповіщення, елементи керування музикою тощо.

Note 60 Pro Фото: Infinix

Повідомляється, що після років роботи на чипах MediaTek новий смартфон Note 60 Pro переходить на потужніший чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 5G. Пристрій також отримав акумулятор ємністю 6500 мАг із швидкою дротовою зарядкою потужністю 90 Вт.

Note 60 Pro оснащений AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5 тисячі дюймів та частотою оновлення 144 Гц для плавної анімації та прокрутки. Камери смартфона, за словами експертів, є досить потужними для його цінового сегмента.

"Загалом, Note 60 Pro формується як один із найцікавіших релізів середнього класу на початку 2026 року. Він не прагне перевершити топові флагманські моделі, але використовує деякі з їхніх найкращих ідей", — підсумували у виданні.

