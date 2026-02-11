Один из самых интересных смартфонов 2026 года: новая бюджетная модель Android равняется на iPhone

Компания Infinix готовится выпустить новый смартфон Note 60 Pro, который обещает стать одним из самых необычных бюджетных устройств в 2026 году.

Судя по обнародованным изображениям, Infinix Note 60 Pro вдохновлен дизайном Apple и матрицей глифов Nothing. На это обратили внимание эксперты портала Android Authority.

Как отмечают в издании, Note 60 Pro получил дизайн камеры, подобный iPhone 17 Pro. Кроме того, его активный задний матричный дисплей, похожий на глифовый дисплей Nothing Phone 3. Он позволяет отображать на задней панели время, уведомления, элементы управления музыкой и тому подобное.

Примечание 60 Pro Фото: Infinix

Сообщается, что после лет работы на чипах MediaTek новый смартфон Note 60 Pro переходит на более мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 5G. Устройство также получило аккумулятор емкостью 6500 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт.

Важно

Note 60 Pro оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5 тысячи дюймов и частотой обновления 144 Гц для плавной анимации и прокрутки. Камеры смартфона, по словам экспертов, являются достаточно мощными для его ценового сегмента.

"В целом, Note 60 Pro формируется как один из самых интересных релизов среднего класса в начале 2026 года. Он не стремится превзойти топовые флагманские модели, но использует некоторые из их лучших идей", — подытожили в издании.

