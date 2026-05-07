Камера 200 МП та батарея до 9000 мАг: чим здивує дешевша альтренатива Galaxy S26 Ultra

Компанія OnePlus готується впустити новий смартфон OnePlus 16, який пропонуватиме флагманські характеристики за нижчою ціною, ніж деякі конкуренти.

Оскільки продажі попереднього OnePlus 15 стартували у листопаді 2025 року, очікується, що OnePlus 16 вийде за аналогічним графіком. Ключові особливості новинки розкрив портал Notebookcheck з посиланням на інсайдера.

Повідомляється, що OnePlus 16 працюватиме на базі чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, який використовуватиме 2-нм техпроцес та підтримуватиме пам'ять LPDDR6. Частота оновлення дисплея становитиме 240 Гц.

За даними інформатора, OnePlus 16 також отримає солідне оновлення камери. Смартфон матиме 200-мегапіксельний телеоб'єктив, що стане суттєвим покращенням порівняно з 50-мегапіксельним телеоб'єктивом OnePlus 15.

Чутки також вказують на те, що OnePlus 16 пропонуватиме подвійні динаміки та повну водонепроникність. Окрім того, телефон може зберегти спеціальну клавішу Plus, яка використовується для швидкого доступу до функцій штучного інтелекту. Очікувана ємність акумулятора — до 9000 мАг.

Ціна OnePlus 16 поки не розголошується, проте вартість OnePlus 15 починалася приблизно з 899 доларів за модель з 12/256 ГБ, тоді як варіант на 16 ГБ/512 ГБ коштував від 999 доларів. Якщо OnePlus втримає ці ціни, OnePlus 16 стане чудовою альтернативою дорожчим флагманам на Android, таким як Samsung Galaxy S26 Ultra.

