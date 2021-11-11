Частка приватних компаній у держзамовленні озброєнь збільшується, — експерти

Фокус з'ясував, які приватні компанії в Україні досягли успіху на ринку озброєнь і що вони виробляють

У коментарі Фокусу Андрій Муравський, офіцер із комунікацій і адвокації Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) повідомив, що за останні п'ять років частка приватних компаній у виконанні оборонного замовлення в Україні зросла з 23% до 54%. Як найбільшу приватну компанію, задіяну у ВПК, експерт називає виробника авіамоторів "Мотор Січ". За його словами, власником цього підприємства стали китайські компанії, а Україна намагається повернути контроль. Про це він розповів у матеріалі "Ринок зброї. Хто в Україні лідер із продажу військової техніки та скільки на ній заробляємо".

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Серед успішних приватних виробників бронетехніки опитані Фокусом експерти називають компанії "Укрспецтехніка", "Практика", "Українська бронетехніка". За словами Муравського, "Практика" постачає бронеавтомобілі "Козак-5" до Саудівської Аравії, "Українська бронетехніка" — бронеавтомобілі "Варта" до Африки.

Приватні виробники озброєнь відрізняються від державних гнучкішим підходом і активним використанням нових розробок. Проте проблеми в держкомпаній і комерційного сектора спільні. У коментарі Фокусу Оксана Сироїд, віцепрезидентка з публічної політики й управління Київської школи економіки, зазначає, що оборонна промисловість в Україні залишається єдиною галуззю, де продовжують діяти принципи радянської планової економіки. Тут експертка посилається на постанову Кабміну про ціноутворення під час виробництва озброєнь і військової техніки, де прописані нормативи щодо рівня зарплат, норм прибутку та ін.

"Виробник як приватної, так і державної форми власності, який не дотримується цих нормативів, не зможе постачати свою продукцію на озброєння української армії. А підприємства зацікавлені в тому, щоб їхні вироби ставили на озброєння, і платять за це велику корупційну ренту. І справа не тільки в держзамовленні. Оскільки Україна — країна, що воює, за кордоном охочіше купують українську техніку, що пройшла випробування війною", — каже Сироїд. Про інші проблеми українського оборонпрому та головних гравців цього ринку докладніше читайте в статті Фокусу "Ринок зброї. Хто в Україні лідер із продажу військової техніки та скільки на ній заробляємо"..