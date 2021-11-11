Частка приватних компаній у держзамовленні озброєнь збільшується, — експерти
Фокус з'ясував, які приватні компанії в Україні досягли успіху на ринку озброєнь і що вони виробляють
У коментарі Фокусу Андрій Муравський, офіцер із комунікацій і адвокації Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) повідомив, що за останні п'ять років частка приватних компаній у виконанні оборонного замовлення в Україні зросла з 23% до 54%. Як найбільшу приватну компанію, задіяну у ВПК, експерт називає виробника авіамоторів "Мотор Січ". За його словами, власником цього підприємства стали китайські компанії, а Україна намагається повернути контроль. Про це він розповів у матеріалі "Ринок зброї. Хто в Україні лідер із продажу військової техніки та скільки на ній заробляємо".
Серед успішних приватних виробників бронетехніки опитані Фокусом експерти називають компанії "Укрспецтехніка", "Практика", "Українська бронетехніка". За словами Муравського, "Практика" постачає бронеавтомобілі "Козак-5" до Саудівської Аравії, "Українська бронетехніка" — бронеавтомобілі "Варта" до Африки.
Приватні виробники озброєнь відрізняються від державних гнучкішим підходом і активним використанням нових розробок. Проте проблеми в держкомпаній і комерційного сектора спільні. У коментарі Фокусу Оксана Сироїд, віцепрезидентка з публічної політики й управління Київської школи економіки, зазначає, що оборонна промисловість в Україні залишається єдиною галуззю, де продовжують діяти принципи радянської планової економіки. Тут експертка посилається на постанову Кабміну про ціноутворення під час виробництва озброєнь і військової техніки, де прописані нормативи щодо рівня зарплат, норм прибутку та ін.
"Виробник як приватної, так і державної форми власності, який не дотримується цих нормативів, не зможе постачати свою продукцію на озброєння української армії. А підприємства зацікавлені в тому, щоб їхні вироби ставили на озброєння, і платять за це велику корупційну ренту. І справа не тільки в держзамовленні. Оскільки Україна — країна, що воює, за кордоном охочіше купують українську техніку, що пройшла випробування війною", — каже Сироїд. Про інші проблеми українського оборонпрому та головних гравців цього ринку докладніше читайте в статті Фокусу "Ринок зброї. Хто в Україні лідер із продажу військової техніки та скільки на ній заробляємо"..