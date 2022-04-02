Північно-східний промисловий вузол України працює в умовах гострого енергоцефіциту

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Про це повідомив голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, інформуючи про діяльність стратегічного для краю підприємства в умовах війни, передає vesti.ua.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Східний регіон, інтегрований в Об’єднану енергосистему України, є енергодефіцитним. Ми споживаємо більше, ніж генеруємо. Це давня тенденція, яка саме в нинішніх умовах дуже загострилась. Робота енергоблоків Харківської ТЕЦ-5 сьогодні життєво необхідна, бо це насамперед електроенергія. Без неї немає води, не працює каналізація, без руху стоять насоси, ліфти, станки, печі. Без неї немає нічого. І навпаки, електроенергія — це життя. Тому кожен мегават важливий. Щодоби ТЕЦ-5 продукує близько 4,5 млн кіловат-годин для ОЕС України", — говорить Олександр Мінкович.

Поточні складнощі втручаються у звичне функціонування ТЕЦ, зумовлені вони невпинним пошкодженням інфраструктури й шляхів Харківщини, що своєю чергою викликає труднощі в доставці необхідних реагентів.

"І хоча у взаємодії з КП "Харківські теплові мережі", міською і регіональною владою швидко усуваються пошкодження мереж, системі хімводоочищення ТЕЦ-5 доводиться удвічі більше готувати пом'якшеної і знесоленої води для уникнення корозії трубопроводів Харкова. Сьогодні цей показник доходить до 700 тонн пом'якшеної води на годину", — зазначив Олександр Мінкович.

За його словами, персонал ТЕЦ-5 дістається на роботу і працює під неперервними бомбуваннями, обстрілами і вибухами, усвідомлюючи, що житлові масиви Харкова, як ніколи, потребують тепла і гарячої води.

Зі свого боку теплоцентраль забезпечила працівникам умови для постійного перебування у бомбосховищі підприємства разом з родинами й домашніми тваринами.

"Коли почалася війна, стало цілком очевидно, що перемогти ми зможемо лише згуртувавшись. ТЕЦ-5 піклується про своїх працівників, допомагає партнерам, долучається до гуманітарних проектів. І вправі очікувати спрощеного механізму для генерації тепла і світла", — говорить голова правління ТЕЦ-5.

На ділі ж компанія "Нафтогаз Трейдинг" в умовах воєнного стану постачає паливо для ТЕЦ-5 із додатковим фінансовим тягарем у 220 млн грн і штрафами за небаланси використання газу. Тоді як пошкодження мереж на Слобожанщині щодня втручається у планування розміреного паливоспоживання.

"Зараз ми сконцентрували усі сили і робимо подекуди неможливе, аби Харків жив, а наш колектив не постраждав. Позиція компанії "Нафтогаз Трейдинг" йде всупереч із заявами посадовців найвищого рівня, у яких декларується зниження фінансового тягаря для вітчизняного бізнесу. Закликаємо почути і дослухатися до нас, до третьої за потужністю теплоцентралі в Україні", — наголошує керівник Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.