Северо-восточный промышленный узел Украины работает в условиях острого энергодефицита

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Об этом сообщил председатель правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович, информируя о деятельности стратегического края предприятия в условиях войны, передает vesti.ua.

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"Восточный регион, интегрированный в Объединенную энергосистему Украины, является энергодефицитным. Мы потребляем больше, чем генерируем. Это давняя тенденция, которая в нынешних условиях очень обострилась. Работа энергоблоков Харьковской ТЭЦ-5 сегодня жизненно необходима, потому что это, прежде всего, электроэнергия. Без нее нет воды, не работает канализация, без движения стоят насосы, лифты, станки, печи. Без нее нет ничего. И наоборот, электроэнергия – это жизнь. Поэтому каждый мегаватт важен. Ежесуточно ТЭЦ-5 продуцирует около 4,5 млн кВт-ч для ОЭС Украины", – говорит Александр Минкович.

Текущие сложности вмешиваются в привычное функционирование ТЭЦ, обусловленные они неустанным повреждением инфраструктуры и путей Харьковской области, что в свою очередь вызывает затруднения в доставке необходимых реагентов.

"И хотя во взаимодействии с КП "Харьковские тепловые сети", городскими и региональными властями быстро устраняются повреждения сетей, системе химводоочистки ТЭЦ-5 приходится вдвое больше готовить смягченную и обессоленную воду во избежание коррозии трубопроводов Харькова. Сегодня этот показатель доходит до 700 тонн смягченной воды на час", – отметил Александр Минкович.

По его словам, персонал ТЭЦ-5 добирается на работу и трудится под непрерывными бомбардировками, обстрелами и взрывами, осознавая, что жилые массивы Харькова как никогда нуждаются в тепле и горячей воде.

Со своей стороны теплоцентраль обеспечила работникам условия для постоянного пребывания в бомбоубежище предприятия вместе с семьями и домашними животными.

"Когда началась война, стало очевидно, что победить мы сможем только сплотившись. ТЭЦ-5 заботится о своих работниках, помогает партнерам, приобщается к гуманитарным проектам. И вправе ждать упрощенного механизма для генерации тепла и света", – говорит председатель правления ТЭЦ-5.

На деле же компания "Нефтегаз Трейдинг" в условиях военного положения поставляет топливо для ТЭЦ-5 с дополнительным финансовым бременем в 220 млн грн и штрафами за небалансы использования газа. В то время как повреждение сетей на Слобожанщине ежедневно вмешивается в планирование размеренного топливопотребления.

"Сейчас мы сконцентрировали все силы и делаем иногда невозможно, чтобы Харьков жил, а наш коллектив не пострадал. Позиция компании "Нефтегаз Трейдинг" идет вопреки заявлениям чиновников наивысшего уровня, в которых декларируется снижение финансового бремени для отечественного бизнеса. Призываем услышать и прислушаться к нам, третьей по мощности теплоцентрали в Украине", – отмечает руководитель Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович.