Тепер обстріл не страшний: у Кабміні пояснили, чому не буде відключень світла

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міждержавну лінію електропередачі між Україною та Польщею вже запущено в роботу

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Україна після модернізації запустила у роботу міждержавну лінію електропередач із Польщею. За рахунок продажу електроенергії гаша країна сподівається накопичити кошти на відновлення енергомережі після російських ракетних обстрілів. Про це 2 травня 2023 року заявив прем'єр-мініст України Денис Шмигаль.

"Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Прямо зараз робимо важливий крок до об'єднання наших енергосистем. Після модернізації запущено в роботу міждержавну лінію електропередачі між Україною та Польщею", — розповів глава уряду.

За його словами, фахівці "Укренерго" разом із польськими колегами з компанії PSE усі необхідні роботи провели за короткий термін. Допомогли і європейські партнери, яких Україна отримала близько тисячі одиниць обладнання.

"Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період. Додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості. Ціною продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону", — зазначив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що, якщо буде необхідно, Україна готова активізувати імпорт, щоб допомогти сусідам. При цьому українці будуть зі світлом, попри ракетні та дронові атаки з боку Росії.

Зазначимо, що 20 квітня 2023 року директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 20 квітня розповів, що ремонт пошкоджених внаслідок повітряних атак енергооб'єктів коштуватиме 2 мільярди доларів. При цьому у звичайному режимі майже як до війни енергосистема країни запрацює лише через 2-2,5 роки.

Тим часом в "Укренерго" попереджають, що влітку в Україні можливі віялові відключення електроенергії у деяких регіонах. Як пояснив голова правління компанії Володимир Кудрицький, у попередні роки в українській енергосистемі навесні та влітку був надлишок потужності, а дефіцит з'являвся з настанням осінніх холодів.

"Але цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку, і його потрібно буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", – розповів він.

Раніше Фокус писав, скільки коштів витягнув з України російський енергетичний тероризм.