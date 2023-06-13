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Економіка

Пенсії в Україні: хто отримає додаткову 1000 гривень у липні

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Фото: УНІАН | Хто зможе отримати додаткові гроші до пенсії влітку

Розмір надбавок нараховується індивідуально. Липнева індексація призначена для тих, хто вийшов на пенсію за спеціальними законами.

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Частина пенсіонерів може отримати додаткові 1000 гривень до виплат уже наступного місяця — у липні. Зокрема, йдеться про тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Про це пише 24 канал.

У липні підвищення пенсійних виплат насамперед торкнеться журналістів, науковців та чиновників. Розмір надбавок нараховуватиметься індивідуально. У середньому — від 100 гривень до 1000 гривень.

Якщо ваші пенсійні виплати становлять 5076 гривень, то після липневого підвищення можуть зрости до 6076 гривень.

Варто зазначити, що у березні цього року пройшла масштабна індексація пенсій та виплати збільшились на 19,7%. Тоді розмір підвищення був на рiвнi від 100 до 1 500 гривень.

Пенсії для військових: чи чекати змін

В Україні військові з інвалідністю отримують соціальні виплати, які залежать від розміру грошового забезпечення конкретних громадян, а також причин інвалідності.

Якщо інвалідність було отримано внаслідок бойових дій, тоді виплата призначається у розмірі 60% від грошового забезпечення. У решті випадків особи з інвалідністю отримають 40%.

Перерахунок цього типу виплат в Україні відбувся у березні і до 2023 року підвищення більше не передбачено.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, хто має право оформити пенсію по інвалідності в Україні, який її розмір та як оформити виплату. На розмір пенсії по інвалідністю впливає відсоток від розміру пенсії за віком та присвоєна група інвалідності.