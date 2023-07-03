Європі загрожує різке подорожчання газу взимку: до чого тут Китай

У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що на газовому ринку Європи може трапитися різкий стрибок цін, тому уряди країн не повинні відмовлятися від заходів з економії енергії.

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Економіка Китаю активно розвивається у 2023 році, тому ціни на енергоносії в Європі можуть підскочити вже цієї зими, змусивши уряди знову втрутитися і субсидувати рахунки споживачів. Про це повідомляє BBC.

Так, за словами глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Бірола, цей сценарій можливий коли китайська економіка сильна, купує багато енергії на ринках, а в Європі сувора зима.

"Якщо китайська економіка швидко зміцниться і буде сувора зима — ціни на газ можуть зрости, а споживачі опиняться під тиском через високі ціни", — зазначив він.

При цьому рейтингове агентство S&P Global раніше цього тижня скоротило прогноз зростання Китаю, заявивши, що "ризик полягає в тому, що його відновлення втратить більше пари на тлі слабкої довіри споживачів і до ринку житла". Інвестиційні банки, включно з Goldman Sachs, також сумніваються в перспективах економіки Китаю.

Проте Фатіх Бірол наполягає, що європейські уряди повинні "продовжувати вимагати заходів з економії енергії".

"Ми ще не знаємо, наскільки сильно відновиться китайська економіка", — підкреслив Фатіх Бірол.

Зазначимо, що за інформацією агентства Bloomberg, до кінця літа продавцям газу доведеться доплачувати за те, щоб продати товар.

"Деякі регіональні газові ринки в Європі можуть стати негативними. Уже зараз газові сховища в Європі заповнені в середньому на 66%. Зазвичай за зиму запаси вичерпуються, потім їх поступово відновлюють до початку опалювального сезону. Але цього року сховища можуть бути повністю заповнені вже в серпні", — каже віцепрезидент з торгівлі газом та оптимізації в найбільшій нафтовій компанії Equinor ASА Педер Бьорланд.

Нагадаємо, що 26 травня вартість природного газу в Європі вперше за два роки знизилася до мінімуму. А в Росії, яка ще 2022 року намагалася спровокувати енергетичну кризу в Європейському Союзі, різко скоротилися обсяги видобутку газу. Так, у січні-квітні виробництво газу знизилося на 10% рік до року, до 235 млрд кубометрів, у квітні — на 10,3%, до 55 млрд кубометрів.