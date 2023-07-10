"Протягнемо 2-3 місяці": робота водоканалів під загрозою зриву через неперегляд тарифів

За словами голови Асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького, деякі водоканали вже не оплачують електроенергію через брак коштів. Але з такою економією підприємства зможуть працювати не більше кількох місяців.

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Без підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення для побутових споживачів, водоканали зможуть пропрацювати ще два-три місяці. Тому уряд має розв'язати проблему з фінансуванням підприємств. Про це сказав в інтерв'ю "Економічній правді" голова Асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький.

"Після бомбардувань треба гасити пожежі. А чим гасити, якщо в мережі немає води? Водовозками не навозишся. Я впевнений, що уряд знайде рішення. Ми ще 2-3 місяці протягнемо якось", — сказав він.

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У ванну — за графіком. Водоканали масово відключатимуть воду під виглядом ремонту, — експерти

Він зазначив, що зараз уже сім водоканалів не оплачують рахунки за електроенергію, оскільки не вистачає грошей. З цієї ж причини економити електроенергію скоро почнуть й інші підприємства. Це дасть змогу водоканалам "протягнути кілька місяців".

За словами Новицького, витрати водоканалів приблизно однакові що за кордоном, що в Україні, тільки заробітна плата менша. Однак тариф у Європі значно вищий.

"У нас середній тариф приблизно 0,8 євро за кубометр, а в окремих водоканалах 1 євро. За кордоном менше, ніж 3 євро, я не чув. Є 4, 5, а в багатих країнах до 6 євро доходить", — розповів голова Асоціації.

Він також зазначив, що згідно із законом водоканали не можуть припинити водопостачання через брак коштів. Але, якщо через недостатнє фінансування не вдасться закупити реагенти, то неможливо буде подавати воду, яка не була оброблена певним чином.

Тарифи на воду в Україні

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) 30 червня вирішила підвищити тарифи практично для всіх водоканалів країни. Таким чином українці стали б платити за воду в середньому на третину більше. Але того самого дня президент України Володимир Зеленський і Міненерго розкритикували це рішення, і НКРЕКП поки залишила тарифи на колишньому рівні.

Незабаром прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що до кінця війни тарифи на водопостачання та водовідведення залишатимуться на довоєнному рівні, попри рішення регулятора переглянути ціни.

Нагадаємо, 13 червня в Офісі президента пояснили, чому українці будуть більше платити за світло. Так, заступник голови ОП Ростислав Шурма розповів, що тарифи на електроенергію переглянули, щоб отримати гроші для відновлення енергосистеми.