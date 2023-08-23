У Чернігові виплатять компенсацію постраждалим від теракту росіян: деталі

У Чернігові вирішили фінансово підтримати тих, хто постраждав від ракетного удару 19 серпня. Фокус розповідає, скільки виплатять людям.

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У Чернігові виплатять фінансову допомогу сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару ЗС РФ по центру міста. Про це 23 серпня повідомило "Суспільне".

Так, за словами директорки департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОВА Валентини Лугової, сім'ї загиблих отримають по 100 тисяч гривень, а громадяни, які опинилися в лікарні з пошкодженнями середнього та тяжкого ступеня — по 30 тисяч.

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Водночас очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус 22 серпня повідомив, що людям для отримання виплат потрібно буде відвідати департамент соцзахисту ОДА.

"Там необхідно буде написати заяву і надати копії документів, що підтверджують особу. Зразки відповідних заяв можуть надавати й уповноважені медичні працівники за місцем проходження лікування", — зазначив посадовець у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, російська армія 19 серпня здійснила ракетний удар по центру Чернігова, пошкодивши будівлю драмтеатру, де відбувалася виставка дронів. За інформацією керівника Офісу Президента України Олексія Кулеби, 20 серпня внаслідок російської атаки 7 людей загинули, 156 осіб постраждали, з них 41 людина в лікарнях.

Тим часом 23 серпня стало відомо, що ЗС РФ скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і будинки місцевих жителів у Херсоні. Госпіталізація знадобилася 22-річному чоловікові.

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До того ж російські війська впродовж трьох годин атакували Одеську область. За даними командування, окупанти вдарили безпілотниками Shahed по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу.

Також 22 серпня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська змінили тактику під час обстрілів українських міст. Тепер окупанти ціляться у місця скупчення людей, також збільшилася кількість атак на людей за допомогою дронів.