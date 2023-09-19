Перевірки рішень ВЛК в Україні: юрист розповіла, чим та коли вони завершаться

В Україні тривають ініційовані РНБО перевірки рішень військово-лікарських комісій. Внаслідок перевірок можуть бути переглянуті вже раніше ухвалені комісіями рішення про непридатність до військової служби.

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Президент Володимир Зеленський 12 вересня 2023 року підписав Указ № 576/2023, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 30 серпня 2023 року, щодо перевірки рішень військово-лікарських комісій.

Як повідомила Фокусу адвокат з медичного права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська, Рада нацбезпеки ухвалювала своє рішення з урахуванням необхідності підвищення ефективності забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також з метою вдосконалення організації роботи ВЛК у Збройних Силах України.

"Рішення РНБО передбачає перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року. Для організації та забезпечення такої перевірки Кабінету міністрів було доручено у тижневий строк створити робочі групи серед представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, КМДА, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров'я, у складі яких функціонують МСЕК та ВЛК", — розповідає Алла Цимановська.

За її словами, протягом трьох місяців такі робочі групи повинні перевірити відповідні рішення МСЕК та ВЛК, і якщо будуть з’ясовані факти необґрунтованого ухвалення таких рішень – чиновники будуть ініціювати їх перегляд та повідомляти про них правоохоронців.

"Водночас, у двотижневий термін уряд має опрацювати питання, щодо особливостей перетину державного кордону громадянами України, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби", — каже адвокат.

На її думку, діяльність МСЕК та ВЛК в Україні, дійсно, потребують втручання та змін, оскільки у зв’язку із наявністю корупційної складової, хворі – воюють, здорові – відпочивають.

Вже сталась досить велика кількість випадків, коли військові мають серйозні загострення хвороб Фото: УНІАН

"Влада не може вже залишати це без уваги, тому що є відповідна статистика, яка говорить про кількість чоловіків призивного віку, які з 24 лютого 2022 року виїхали за кордон і не повернулись; і вже сталась досить велика кількість випадків, коли військові або мали серйозні загострення хвороб, або помирали внаслідок погіршення стану здоров’я", — каже експерт.

Проте, на думку Цимановської, поки що немає гарантії, що перевірки ВЛК будуть мати ефект. Адже вже зараз окремі експерти очікують не масових змін, а гучних показових викриттів.

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Зір, слух, гепатит, онкологія: коли ВЛК може визнати непридатність до служби

Раніше Фокус писав, що придатність, обмежена придатність або непридатність військовозобов’язаного до військової служби визначається ВЛК залежно від ступеня тієї чи іншої хвороби. Наприклад, у разі епілепсії за наявності частих нападів або виражених психічних розладів особа визнається непридатною з виключенням з військового обліку, а у разі поодиноких епілептичних випадків без психічних порушень особа може бути визнана обмежено придатною у воєнний час.

Також повідомлялось, що Служба безпеки України викрила у Вінниці понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали військовозобов'язаним, які бажали виїхати за кордон, підроблені документи.