РФ тисне на українську економіку: у МВФ оцінили, що буде далі з ВВП

Тривалість та інтенсивність бойових дій несе серйозну загрозу для української економіки, яка тільки почала відновлюватися в умовах кризи, зазначають у МВФ.

Related video

Українська економіка продовжує поступово відроджуватися навіть в умовах війни, і за підсумками 2023 року зростання ВВП, як очікується, становитиме від 1 до 3%. Про це йдеться в регіональному економічному прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Важливо

"Хотіли б забути про війну": Україні дедалі важче отримати фінансову допомогу Заходу, — Мінфін

Зазначається, що хоч ЗС РФ продовжують атакувати інфраструктуру, економіка нашої країни почала своє відновлення на початку цього року. Відродження пов'язують із підвищенням стійкості бізнесу та домогосподарств, що супроводжувалося відновленням внутрішнього попиту Так, поквартальне зростання з урахуванням сезонних чинників становило 2,4% у першому кварталі. І надалі позитивні зрушення продовжилися, тож у МВФ прогнозують загальне зростання від 1 до 3% до кінця року, але з певними ймовірними ризиками.

В організації також додають, що середньострокові економічні перспективи залежать від:

результатів війни;

масштабів витрат на відновлення;

повернення мігрантів;

структурних реформ;

перспектив входження до ЄС.

"Міжнародні резерви перевищили очікування завдяки кращому, ніж очікувалося, платіжному балансу та зменшенню відтоку іноземної валюти. Валові міжнародні резерви перевищили $40 мільярдів станом на кінець серпня. Приплив прямих іноземних інвестицій протягом року становив близько $2 мільярдів, а нижчий за очікуваний відтік іноземної валюти з банківської системи також допоміг утримати сильні позиції для міжнародних резервів", — йдеться у фінансовому огляді МВФ.

Водночас, як зазначається в документі, бюджетний дефіцит погіршився порівняно з 2022 роком. Причина: збільшилися видатки, тому навіть великих фінансових надходжень державі не вистачає.

Зростання збільшилося, оскільки влада приділяє велику увагу сектору оборони, але й зростання податкових надходжень стало можливим в умовах економічного відродження. Наявний бюджетний дефіцит, за інформацією аналітиків МВФ, фінансується переважно за рахунок фіндопомоги західних партнерів.

При цьому на раді виконавчих директорів було схвалено перший огляд чотирирічної програми розширеного фінансування в червні, що дало змогу профінансувати близько 890 мільйонів доларів.

Важливо

Гроші, без яких не обійтися: чи підтримають партнери Україну фінансово у 2024 році

"У той час, як зростає тиск, пов'язаний з витратами, розробка та виконання бюджету на 2024 рік, з дотриманням фіскальної та боргової стабільності, будуть критично важливими. Персонал МВФ проведе другий огляд і консультації за Статтею IV протягом 2023 року", — підкреслили аналітики.

Зазначимо, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна потребує допомоги від союзників, і терміново. За його словами, у державному бюджеті на 2024 рік може виникнути "діра" в розмірі 29 мільярдів доларів. Про серйозний дефіцит у бюджеті попереджав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він, зокрема, зазначав, що Києву знадобиться 42 мільярди доларів фінансової допомоги, щоб впорається з нестачею коштів.