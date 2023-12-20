Не тільки в Києві: як і де в Україні будують квартири у 2023 році

За інформацією Державної служби статистики, у Донецькій, Миколаївській та Кіровоградській областях 2023 року забудовники відмовилися від будівництва багатоквартирного житла.

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Повномасштабна війна з Росією мала негативний ефект на український ринок нерухомості. Спочатку будівельна галузь практично зупинилася, але після того, як ситуація на фронті дещо стабілізувалася, почав оживати і будівельний ринок. Так, у період із січня по вересень 2023 року в Україні розпочалося будівництво 50 077 нових квартир. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За даними держструктури, найбільше нових будинків будують у Київській та Львівській областях. На першому місці — Київська область, де будують 9 220 нових квартир, з яких майже 5 370 — у багатоквартирних будинках. Щодо Києва, то місто перебуває на четвертому місці. У столиці має з'явиться 3 374 квартир, і майже всі в житлових комплексах.

На другому місці — Львівська область, де в процесі будівництва перебуває 7 651 квартира. З них 5,8 тисячі — у багатоквартирних будинках.

Третє місце посіла Івано-Франківська область, у якій із січня цього року почали будувати 5 992 квартири, із них 4 913 — у ЖК.

Водночас, за даними Держстату, одразу в шести регіонах країни зовсім не будують багатоквартирні житлові будинки. Йдеться про такі області:

Донецької;

Луганській;

Сумській;

Херсонській;

Миколаївській;

Кіровоградській областях.

При цьому в Донецькій, Миколаївській та Кіровоградській областях у січні-вересні поточного року компанії займалися будівництвом одноквартирних будинків.

За площею майбутніх квартир на першому місці — Львівська область. Загальна площа нового житла в багатоквартирних будинках там становить понад 568 тисяч кв.м, тобто в середньому близько 98 квадратних метрів.

Що буде з ринком первинної нерухомості у 2024 році

Ціни за квадратний метр незначно, але стабільно зростатимуть до кінця цього року, а також у 2024-му, писав Фокус у своїй статті: Вибачте, продано. Які квартири купують у новобудовах і чи очікувати цінового вибуху.

Як пояснила директорка з маркетингу компанії Royal House Ганна Щербань, забудовники вже говорять про дефіцит, оскільки будівництвом займаються здебільшого чоловіки. Нині вони йдуть до ЗСУ, тому виникає сильна конкуренція серед роботодавців, які борються за кожного працівника.

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"На ціну впливає і попит, зараз будується менше, а попит поступово відновлюється, адже багато внутрішньо переміщених українців обирають більш надійні регіони України для життя", — розповіла вона.

Раніше Фокус писав, кому з українців доведеться платити податок на нерухомість у 2023 році. Також нагадаємо, що українцям надають державні кошти для купівлі житла. Гроші виплачують ветеранам та їхнім сім'ям.