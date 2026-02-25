Чи зможе Україна отримувати аварійну електроенергію з інших джерел, якщо Словаччина припинить допомогу? Фокус розпитав експерта з енергетики.

Словаччина та Угорщина вдаються до енергетичного тиску на Україну через зупинку транзиту нафти "Дружбою". Якщо в Будапешті від ідеї припинити постачати електроенергію зрештою відмовилися, то в Братиславі заявили про звернення до державного оператора енергомереж із вимогою підготуватися до цього кроку. Фокус розповідає, чи має Україна альтернативні джерела отримання допомоги.

Словаччина зупинила аварійне постачання електроенергії до України

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що у січні 2026 року Словаччина здійснила аварійне постачання електроенергії для стабілізації енергосистеми України. За його словами, обсяг цієї допомоги був удвічі більшим, ніж за весь 2025 рік.

Втім, українська сторона стриманіше оцінила роль такої підтримки. У НЕК "Укренерго" повідомили, що востаннє аварійна допомога зі словацького напрямку надходила понад місяць тому й у незначних обсягах. Загалом такі постачання були рідкісними та короткочасними, тому їхній вплив на енергобаланс України залишався мінімальним.

Ба більше, український оператор наголосив, що жодних офіційних повідомлень про одностороннє припинення дії договору щодо аварійної допомоги від словацького оператора SEPS не надходило.

Словаччина надавала України незначний обсяг аварійної електроенергії Фото: З відкритих джерел

Директор з досліджень українського аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович у коментарі Фокусу пояснив, що обсяги аварійної допомоги зі словацької енергосистеми й справді не були значними, а основну роль відіграє комерційний імпорт електроенергії, на який уряд Словаччини не має впливу.

Як уточнив експерт, сам механізм аварійної допомоги регулюється договорами між українським і словацьким операторами енергосистем.

"Порядок надання такої допомоги регулюється мережевим кодексом, який діє на рівні регламенту Європейського Союзу. Якщо виникають спори, їх вирішують або самі оператори енергосистем, або ENTSO-E — європейська мережа операторів, яка встановлює правила взаємодії між енергосистемами та може регулювати конфлікти", — пояснив Роман Ніцович.

Україна отримувала зі Словаччини незначний обсяг аварійного постачання електроенергії

Тому, на думку експерта, "драматичного впливу" заяви про намір припинити аварійне постачання електроенергії до України зі сторони Словаччини не матимуть.

"В принципі, якщо "Укренерго" звернеться, словацький оператор може відмовитися надати аварійну допомогу, хоча мені незрозуміло, на яких підставах це можна зробити", — додав Ніцович.

Він також звернув увагу на те, що Словаччина в останні роки має профіцит електроенергії. Тобто країна виробляє електрики більше, ніж споживає.

"Це підтверджують дані системного оператора до 2024 року включно. Тобто, у 2023-2024 роках у них був профіцит електроенергії, який можна спрямовувати або на експорт, або на надання аварійної допомоги", — додав він.

Україна має альтернативи: звідки може надходити електроенергія

Навіть якщо аварійні постачання електроенергії зі словацького напрямку будуть обмежені, Україна має інші джерела підтримки. За словами Романа Ніцовича, у Києва є домовленості про взаємну допомогу з усіма сусідніми енергосистемами.

"Інші напрямки аварійної допомоги також є — це Польща, Румунія, Угорщина. З усіма суміжними операторами діють угоди про взаємодію. Європейський мережевий кодекс зобов’язує їх розглядати запити та надавати допомогу, якщо це не загрожує стабільності їхньої енергосистеми", — розповів експерт у коментарі.

Україна може отримувати аварійне постачання електроенергії з альтернативних джерел

Загалом обсяг аварійної допомоги може сягати до 250 МВт і залучатися не лише зі словацької енергосистеми, а й з інших суміжних систем, залежно від їхніх можливостей.

Іноді, як зазначив експерт, до українського оператора надходять запити на викуп надлишків електроенергії. Це також розглядається як форма аварійної підтримки. Наприклад, коли в певні години доби в Україні виробляється надлишок енергії на сонячних електростанціях, і Польща може надавати аварійну допомогу у вигляді отримання цієї електроенергії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у політичних маніпуляціях щодо припинення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба". За його словами, дії Києва призвели до додаткових витрат з боку Братислави.

Тим часом президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу лідерів ЄС у Києві засудила російський удар по Бродах, внаслідок чого був пошкоджений нафтопровід "Дружба". Вона наголосила, що ці дії вплинули на енергетичну безпеку Європейського Союзу. Водночас, закликала Україну прискорити відновлення трубопроводу.