Сможет ли Украина получать аварийную электроэнергию из других источников, если Словакия прекратит помощь? Фокус расспросил эксперта по энергетике.

Словакия и Венгрия прибегают к энергетическому давлению на Украину из-за остановки транзита нефти по "Дружбе". Если в Будапеште от идеи прекратить поставлять электроэнергию в итоге отказались, то в Братиславе заявили об обращении к государственному оператору энергосетей с требованием подготовиться к этому шагу. Фокус рассказывает, имеет ли Украина альтернативные источники получения помощи.

Словакия остановила аварийные поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что в январе 2026 года Словакия осуществила аварийные поставки электроэнергии для стабилизации энергосистемы Украины. По его словам, объем этой помощи был вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Впрочем, украинская сторона более сдержанно оценила роль такой поддержки. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в последний раз аварийная помощь со словацкого направления поступала более месяца назад и в незначительных объемах. В целом такие поставки были редкими и кратковременными, поэтому их влияние на энергобаланс Украины оставалось минимальным.

Более того, украинский оператор отметил, что никаких официальных сообщений об одностороннем прекращении действия договора об аварийной помощи от словацкого оператора SEPS не поступало.

Словакия предоставляла Украине незначительный объем аварийной электроэнергии Фото: Из открытых источников

Директор по исследованиям украинского аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в комментарии Фокусу объяснил, что объемы аварийной помощи из словацкой энергосистемы действительно не были значительными, а основную роль играет коммерческий импорт электроэнергии, на который правительство Словакии не имеет влияния.

Как уточнил эксперт, сам механизм аварийной помощи регулируется договорами между украинским и словацким операторами энергосистем.

"Порядок предоставления такой помощи регулируется сетевым кодексом, который действует на уровне регламента Европейского Союза. Если возникают споры, их решают или сами операторы энергосистем, или ENTSO-E — европейская сеть операторов, которая устанавливает правила взаимодействия между энергосистемами и может регулировать конфликты", — пояснил Роман Ницович.

Украина получала из Словакии незначительный объем аварийных поставок электроэнергии

Поэтому, по мнению эксперта, "драматического влияния" заявления о намерении прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину со стороны Словакии не будут иметь.

"В принципе, если "Укрэнерго" обратится, словацкий оператор может отказаться предоставить аварийную помощь, хотя мне непонятно, на каких основаниях это можно сделать", — добавил Ницович.

Он также обратил внимание на то, что Словакия в последние годы имеет профицит электроэнергии. То есть страна производит электричества больше, чем потребляет.

"Это подтверждают данные системного оператора до 2024 года включительно. То есть, в 2023-2024 годах у них был профицит электроэнергии, который можно направлять или на экспорт, или на оказание аварийной помощи", — добавил он.

Украина имеет альтернативы: откуда может поступать электроэнергия

Даже если аварийные поставки электроэнергии со словацкого направления будут ограничены, Украина имеет другие источники поддержки. По словам Романа Ницовича, у Киева есть договоренности о взаимной помощи со всеми соседними энергосистемами.

"Другие направления аварийной помощи также есть — это Польша, Румыния, Венгрия. Со всеми смежными операторами действуют соглашения о взаимодействии. Европейский сетевой кодекс обязывает их рассматривать запросы и оказывать помощь, если это не угрожает стабильности их энергосистемы", — рассказал эксперт в комментарии.

Украина может получать аварийные поставки электроэнергии из альтернативных источников

В целом объем аварийной помощи может достигать до 250 МВт и привлекаться не только из словацкой энергосистемы, но и из других смежных систем, в зависимости от их возможностей.

Иногда, как отметил эксперт, к украинскому оператору поступают запросы на выкуп излишков электроэнергии. Это также рассматривается как форма аварийной поддержки. Например, когда в определенные часы суток в Украине производится избыток энергии на солнечных электростанциях, и Польша может оказывать аварийную помощь в виде получения этой электроэнергии.

Напомним, премьер-министр Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политических манипуляциях по прекращению поставок российской нефти через трубопровод "Дружба". По его словам, действия Киева привели к дополнительным расходам со стороны Братиславы.

Между тем президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга лидеров ЕС в Киеве осудила российский удар по Бродам, в результате чего был поврежден нефтепровод "Дружба". Она подчеркнула, что эти действия повлияли на энергетическую безопасность Европейского Союза. В то же время, призвала Украину ускорить восстановление трубопровода.