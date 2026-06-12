Військові доплати та нові терміни служби: Свириденко зробила заяву про реформу

Юлія Свириденко повідомила, коли представлять зміни щодо виплат військовим і термінів служби.

Міноборони України готує реформу, яка передбачає збільшення доплат військовим і чіткіші терміни служби. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді 12 червня.

Свириденко заявила, що найближчими тижнями Міністерство оборони України планує представити комплексну реформу, яка передбачатиме перегляд системи грошового забезпечення військовослужбовців та запровадження більш чітких термінів служби.

За її словами, наразі у Міноборони триває опрацювання фінансової моделі, яка дозволить забезпечити стабільні та безперервні виплати військовим як у поточному році, так і в подальших бюджетних періодах.

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Прем"єр-міністерка Юлія Свириденко Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Фінансування армії і зміни щодо виплат військовим — що відомо

Юлія Свириденко наголосила, що йдеться про значні бюджетні витрати, тому зараз триває робота над тим, щоб збалансувати фінансування та гарантувати сталість підвищених доплат.

Разом із фінансовим блоком реформи опрацьовуються й зміни до системи проходження служби. Зокрема, йдеться про встановлення більш визначених і прогнозованих термінів військової служби, що має зробити систему зрозумілішою для військовослужбовців.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Рада підняла зарплати поліції та рятувальникам. Незабаром правоохоронці отримуватимуть на 20-50% більше. Крім того, впорядкують доплати, які під час війни не змінювались, а тепер залежатимуть від вислуги та інших досягнень.

Також Фокус писав про те, що Верховна Рада України підтримала зміни до держбюджету-2026, збільшивши фінансування сектору безпеки та оборони на 1,5 трлн грн. Водночас, як раніше зазначав народний депутат Ярослав Железняк, документ не передбачає достатнього фінансування для підвищення зарплат військовослужбовцям.