Салат-тур: на що схожий, де купити і де використовувати

Зелень салату — це сільгоспкультура прохолодної погоди, яка найсмачніша і найкорисніша навесні та на початку літа, поки через сильну спеку і довгі дні не стає гіркою.

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Справжні салати належать до роду і виду Lactuca sativa — від латинського слова "lac", що означає молочні продукти. До чого тут молоко, запитаєте ви? А ні до чого, просто густий білий латекс, який виділяється з рослини салату під час розрізання, вже дуже схожий на молочні струмочки.

Більшість сортів салату вирощують заради листя, проте один сорт — сельтук, або стебловий салат — вирощують через його товсте стебло. Загалом, зелень салату — це сільгоспкультура прохолодної погоди, яка найсмачніша та найкорисніша навесні та на початку літа, аж поки через сильну спеку та довгі дні не стає гіркою. Але, безумовно, все залежить від клімату, в якому ви живете. Тож купуйте салат на фермерських ринках цілий рік в ультрапомірному кліматі, восени та навесні — здебільшого в регіонах із помірним кліматом, а також наприкінці весни та в літні місяці — у більш прохолодному кліматі.

Інша зелень, про яку ми поговоримо сьогодні разом із кулінарами сайту The spruce eats, зокрема рукола, шпинат і крес-салат, взагалі не належить до сімейства салатів. Однак вони також роблять салати цікавішими та кориснішими. Наприклад, рукола і крес-салат надають гострого гірчичного характеру легким салатам. Шпинат, представник родини амарантових, має легкий кислуватий присмак. Посипаючи салати такою зеленню, ви можете "приправити" їх ще до того, як додасте заправку.

Зелений і червоний листовий салат

Також відомий як салат Батавія, французькі чіпси, літні чіпси, листовий салат.

На що схожий: мабуть, найвідоміший сорт — листовий салат, який характеризується великими головками вільно розташованого листя з гофрованими кінчиками. У цієї зелені м'який смак, лише з найменшим натяком на гіркоту, ніжне листя і приємно хрусткі стебла.

Де купити: червоні та зелені головки цього сорту салату можна знайти практично в кожному продуктовому магазині.

Як використовувати: це найуніверсальніший сорт салату через його м'який смак, його можна додавати в будь-який салат або складати в бутерброди.

Салат ромен

Також відомий як салат Кос.

На що схожий: здоровий, ситний і хрусткий салат. Загалом м'яке, з легкою гіркуватістю, довге тонке листя ромена, можливо, навіть більш універсальне, ніж листовий салат.

Де купити: ромен доступний у супермаркетах всюди. Ви можете знайти його в більших качанах або продати як "сердечка" з обрізаним великим зовнішнім листям.

Як використовувати: повсюдно використовується як у салатах "Цезар", так і в грецьких салатах. Його хрустка текстура може поєднуватися з будь-якою заправкою — від легкого імбирного вінегрету до повноцінної густої вершкової заправки з блакитного сиру. Завдяки щільній текстурі його можна навіть смажити на грилі.

Вершковий салат

Також відомий як салат Бібб, бостонський салат, салат-латук.

На що схожий: це салат із хрусткою голівкою, тобто його листя в міру зростання утворює компактну голівку, хоча його голівка набагато менш компактна, ніж у салату айсберг. Має ніжну текстуру, м'який смак (можливо, найм'якший серед усіх салатів) і велике чашоподібне листя.

Де купити: вершковий салат зазвичай можна купити в більшості супермаркетів. Його часто продають із прикріпленим корінням, щоб подовжити термін зберігання і захистити ніжні головки від пошкоджень під час транспортування.

Як використовувати: м'яке листя салату з олією чудово поєднується з салатами, особливо з ніжними заправками. Листя має ідеальну форму, щоб утримувати начинку, як у чашках для салату.

Фрізе

Також відомий як кучерявий, або скручений, ендивій.

На що схожий: цей кучерявий зелений салат належить до сімейства ендивій і має яскраву гіркоту і чудовий хрускіт, які поєднуються з цим класом зелені.

Де купити: Фризе можна купити в деяких супермаркетах, особливо в тих, які пропонують більш спеціалізовані продукти.

Як використовувати: найвідоміший як основа для класичного французького салату-бістро, який містить бекон і яйце-пашот зверху, а також чудовий у грушевих салатах із блакитним сиром і волоськими горіхами.

Салат айсберг

Також відомий як хрусткий салат.

На що схожий: цей салат має легкий, м'який і солодкий смак. Продається в щільних круглих качанах, має незаперечну хрустку скоринку, яка надає йому приємного хрускоту в роті.

Де купити: мабуть, найпоширеніший сорт салату, доступний майже в кожному супермаркеті.

Як використовувати: класичний американський салат, як і раніше, неперевершений у салаті, а його хрускіт творить чудеса як начинка для гамбургера або сендвіча.

Рукола

Також відомий як ругула, рокетта.

На що схожий: має темно-зелене листя та гострий смак. Листя може бути довгим і з шипами або коротшим і більш округлим, але все воно має однаковий темно-зелений колір. Як правило, більші листки мають сильніший смак, але якщо гострота викликає занепокоєння, обов'язково спробуйте партію перед використанням.

Де купити: широко доступна в продуктових магазинах.

Як використовувати: з руколи виходить сміливий і яскравий соус песто, його можна нарізати і використовувати як приправу скрізь, де потрібен гострий смак.

Шпинат

На що схожий: шпинат, родич гречки та ревеню, доступний у дитячих і зрілих варіантах. Молодий шпинат зазвичай має ніжне листя. Зрілий шпинат продається пучками, у нього більш жорсткі й товсті стебла, і він більше підходить для приготування їжі.

Має м'який смак із легкою кислинкою. Якщо ви їсте багато шпинату, ви, можливо, помітили, що через нього в роті стає сухувато. Це пов'язано з тим, що в шпинаті багато оксалатів — сполук, які в поєднанні з кальцієм у слині утворюють кристали оксалату кальцію, які не розчиняються у воді.

Де купити: майже в кожному продуктовому магазині, проте зрілий шпинат знайти трохи складніше, він зазвичай доступний у спеціалізованих магазинах або на ринках.

Як використовувати: молодий шпинат найкраще використовувати в салатах, а зрілий можна використовувати і для приготування перших страв. Якщо ви плануєте готувати зі шпинатом, майте на увазі, що він зменшиться до незначної частини об'єму. На чотири порції приготованого шпинату вам знадобиться півкіло шпинату.

Радіккьо

Також відомий як італійський цикорій, радіккіо ді Кьоджа.

На що схожий: це різновид цикорію, що належить до того ж роду, що й фризе. Вузькі голівки радіккіо з темно-фіолетовим листям з білими прожилками багаті на антоціани — сполуки, що допомагають захистити рослину від стресу довкілля.

Радиккьо гіркий, і від цього нікуди не дітися. Однак його гіркоту можна пом'якшити, якщо розрізати голівку радіккіо на четвертинки і замочити її в холодній воді на годину.

Де купити: найпоширеніший із цикорієвих, його можна знайти в більшості супермаркетів.

Як використовувати: Якщо ви не впевнені в гіркоті радиккіо, розріжте його на чотири частини, потріть і додайте в помірних кількостях до салатів, приготованих переважно з іншої м'якої зелені. Якщо вам не вистачає, ви можете приготувати салат тільки з радіккіо, порвавши листя нерівними шматочками. Може протистояти ароматним вершковим заправкам, таким як "Цезар". Його можна навіть тушкувати або смажити на грилі.

Бельгійський ендивій

Також відомий як цикорій вітлуф, цикорій салатний.

На що схожий: належить до того ж роду, що й радіккьо, але зовні він дуже відрізняється. Замість круглих фіолетових голівок цей зелений цвіт має маленькі, щільно упаковані головки, які ширші біля основи, ніж на кінчику. Листя широке біле з жилками по центру і ніжні блідо-зелені кінчики.

Ці щільні, компактні голівки наповнені смаком і хрускотом. Хоча вони й гіркі, як і інші цикорії, їхня гіркота ніжніша, ніж у радіккьо.

Де купити: це радше фірмовий зелений сорт, який можна придбати в деяких дорогих продуктових магазинах.

Як використовувати: хоча популярний спосіб вживання ендивію полягає в повільному і ретельному тушкуванні до карамелізованого коричневого кольору, ендивій також надає хрусткої скоринки будь-якому салату — як окремо, так і в суміші з іншою зеленню. Він має деяку гіркуватість, тому ендивій краще використовувати економно, спільно з іншою салатною зеленню.

Зелень кульбаби

На що схожий: хочете вірте, хочете ні, але кульбаби належать до сімейства салатів. Культивована зелень кульбаби має більші й довші листки та, як правило, менш гірка, ніж її дикі аналоги, хоча вона все ж таки доволі гірчить. До речі, зелень кульбаби буває і з фіолетовими прожилками.

Якщо ви хочете зібрати зелень дикої кульбаби, шукайте її ранньою весною, коли листя ще маленьке й ніжне. Дуже велику і жорстку зелень кульбаби не дуже корисно їсти. Переконайтеся, що місце, де ви їх збираєте, не було оброблено пестицидами або гербіцидами.

Де купити: якщо ви не готові до пригод у пошуках зелені кульбаб, знайдіть її в деяких спеціалізованих супермаркетах.

Як використовувати: темне листя кульбаби можна бланшувати й тушкувати, щоб "збити" інтенсивний смак, однак якщо вам подобається саме справжній смак зелені, поєднуйте її з сильними кислими та/або гострими заправками.

Крес-салат

Також відомий як жовтий крес, крес-салат, садовий крес, гірський крес, зморщена зелень.

На що схожий: усі крес-салати належать до родини гірчичних. Крес-салат має яскравий, перцевий смак, дуже схожий на руколу. Листя крихітне, стебла товсті та хрусткі. Чим старшим стає крес-салат, тим гострішим стає його смак.

Крес-салат росте в дикій природі в струмках Північної Америки і Європи, але його легко вирощувати за правильного зрошення. У більшості випадків культивований крес-салат насправді є садовим крес-салатом, у якого трохи менше гостроти і хрускоту, ніж у його родича крес-салату.

Де купити: менш поширений зелений салат. Крес-салат можна знайти в спеціалізованих магазинах або на фермерських ринках.

Як використовувати: ніжні стебла і коріння прекрасно їстівні разом із темно-зеленим листям. Використовувати крес-салат слід якнайшвидше, видаливши все пожовкле і зів'яле листя і ретельно висушивши його, перш ніж зберігати в холодильнику. Ця листова зелень має короткий термін зберігання.

Маше

Також відомий як кукурудзяний салат, салат із баранини, польовий салат, польовий салат, фельдсалат.

На що схожий: представник сімейства жимолості, має красиві маленькі розетки темно-зеленого листя, прикріпленого до коріння групами по чотири або п'ять штук. Він трохи щільніший, ніж багато салатів, і добре поєднується з іншими овочами. Маше має дуже приємний, м'який смак.

Маше вимагає особливої обережності під час чищення, оскільки пісок зазвичай збирається в грудочках коренів, які скріплюють кожну розетку. Ще кілька разів промокніть його водою, щоб очистити.

Де купити: якщо ви не живете у Франції, маше може бути важко знайти, хоча іноді його можна купити в спеціалізованих продуктових магазинах.

Як використовувати: вінегрет із цибулею-шалот розкриває найкращі якості маше, хоча він добре поєднується з будь-якою простою легкою заправкою для салату. Їжте маше окремо або в поєднанні з іншою зеленню.

Мікрозелень

На що схожа: це не якийсь конкретний тип зелені, а радше її розмір. Зібрану одразу після стадії проростків, коли в молодої рослини з'явилися два справжні листки, мікрозеленню можуть бути рукола, кінза, мангольд, буряк, базилік, редиска, капуста, амарант тощо.

Смак мікрозелені варіюється залежно від того, який це сорт зелені, проте зазвичай він дуже м'який. Наприклад, мікрозелень руколи матиме деякий гострий присмак руколи, але лише частину від гостроти зрілої рослини.

Де купити: мікрозелень — це дорогий спеціалізований продукт, який можна знайти в деяких магазинах екопродуктів. Якщо ви любите мікрозелень, ви можете вирощувати її вдома.

Як використовувати: зазвичай використовують як гарний гарнір, але можна додати практично в будь-який салат або покласти поверх бутербродів, щоб вона додала приємного хрускоту і м'якого смаку.

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