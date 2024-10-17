Виходять хрусткими та смачними: рецепт маринованих огірків із гірчицею
У кожного напевно є свій улюблений рецепт маринованих огірків, але завжди можна спробувати щось нове.
Мариновані огірочки — найприємніше доповнення до зимового меню. Рецептів солоних і маринованих огірків є дуже багато і до цієї скарбнички завжди можна додати ще кілька. Як приготувати смачні огірки з гірчицею, розповість Фокус.
Мариновані огірки з гірчицею
Інгредієнти:
- огірки — 2 кг;
- вода — 2 л;
- сіль — 100 г;
- цукор — 200 г;
- чорний перець горошком — п'ять горошин;
- чорний запашний перець — п'ять горошин;
- лавровий лист — 5 штук;
- зерниста гірчиця — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 200 мл.
Підготуйте огірки. Великі можна розрізати навпіл або на три частини, відріжте кінчики. Закип'ятіть воду, додайте всі спеції, сіль і цукор, знову доведіть до кипіння. Покладіть огірки в маринад. Щойно огірки змінять колір, поваріть їх ще кілька хвилин, а потім розкладіть по стерилізованих банках і залийте маринадом. Зберігайте в темному й сухому місці.
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