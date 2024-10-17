Виходять хрусткими та смачними: рецепт маринованих огірків із гірчицею

У кожного напевно є свій улюблений рецепт маринованих огірків, але завжди можна спробувати щось нове.

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Мариновані огірочки — найприємніше доповнення до зимового меню. Рецептів солоних і маринованих огірків є дуже багато і до цієї скарбнички завжди можна додати ще кілька. Як приготувати смачні огірки з гірчицею, розповість Фокус.

Мариновані огірки з гірчицею

Інгредієнти:

огірки — 2 кг;

вода — 2 л;

сіль — 100 г;

цукор — 200 г;

чорний перець горошком — п'ять горошин;

чорний запашний перець — п'ять горошин;

лавровий лист — 5 штук;

зерниста гірчиця — 2 ст. л.;

оцет 9% — 200 мл.

Підготуйте огірки. Великі можна розрізати навпіл або на три частини, відріжте кінчики. Закип'ятіть воду, додайте всі спеції, сіль і цукор, знову доведіть до кипіння. Покладіть огірки в маринад. Щойно огірки змінять колір, поваріть їх ще кілька хвилин, а потім розкладіть по стерилізованих банках і залийте маринадом. Зберігайте в темному й сухому місці.

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