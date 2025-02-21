Як правильно варити свинячий язик: корисні поради

Відварений язик можна подавати в "чистому" вигляді, а можна додати його в салат.

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Свинячий язик – продукт, який не тільки використовується для приготування заливного, а й для приготування салатів. Для цього його відварюють, і тільки потім чистять і нарізають. Однак багато господинь стикаються з тим, що найчастіше язик виходить або недоварений, або переварений, що робить його твердим. Кулінарна блогерка Ольга Головіна розповіла, як правильно зварити язик, щоб він був м'яким і смачним.

Перед тим, як відправити язик у каструлю, його необхідно промити під проточною водою. Потім покласти його в киплячу воду, проварити 10-12 хвилин. Потім воду злити, язик знову промити. Далі залити його холодною водою, додати цілу цибулину, лавровий лист, перець горошком, сіль і варити на маленькому вогні 1,5-2 години.

Готовий язик можна залишити остигати в бульйоні, де він варився.

Потім його чистять і нарізають порційними шматками. Він смачний із гірчицею або хроном зі сметаною. Для салату язик ріжуть дрібними кубиками.

Свинячий язик – це не тільки смачно, а ще й дуже корисно. Він багатий на вітаміни групи В (В2, В5, В6, В12), що позитивно впливає на роботу нервової системи та підтримує здоров'я шкіри, волосся і нігтів. У ньому містяться мінерали, такі як залізо – важливе для кровотворення, цинк і магній, що підтримують імунітет.

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